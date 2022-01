Em jogo duro, Nadal bate Shapovalov e retorna à semifinal do Australian Open

(Foto: Getty Images)





O espanhol Rafael Nadal venceu o canadense Denis Shapovalov em uma batalha de cinco sets e retornou à semifinal do Australian Open após três anos. Com parciais de 6/3, 6/4, 4/6, 3/6 e 6/3 e 4h08min de duração, o ex-número 1 do mundo chegou abrir 2 sets a 0, viu o adversário reagir e empatar o jogo, mas fez valer a qualidade para sair vitorioso na quadra central Rod Laver.

Com o triunfo, Nadal avança à semifinal pela sétima vez na carreira. Nas outras seis oportunidades, ele chegou na final em cinco, sendo campeão em 2009 e vice em 2012, 2014, 2017 e 2019.

O calor em Melbourne parece ter deixado os ânimos aforados. Na segunda parcial, Shapovalov reclamou da demora de Nadal na virada de lado e discutiu com o árbitro de cadeira, o brasileiro Carlos Bernardes, pois queria que o espanhol fosse advertido pela demora. Com a negativa do árbitro, o canadense o chamou de corrupto. O espanhol, porém, se defendeu.

- Eu sei que demorei um pouco mais no final do primeiro set. Normalmente, eles dão um pouco mais de tempo e eu levei 30 segundos a mais. Acho que o árbitro agiu corretamente. Eu sigo as regras. Acho que ele errou em protestar. Há uma nova regra, que é a "pausa no banheiro". E eu sigo as regras. Acho que não tenho tratamento preferencial porque na pista não mereço e não tenho. Não há vantagens para os grandes jogadores em quadra. Não vou entrar em polêmica com ele. As regras na pista são as mesmas para todos. Ele cometeu um erro e não o culpo porque sei que ele é um bom menino.

Na próxima fase, Nadal enfrenta o vencedor da partida entre o italiano Matteo Berrettini (7º colocado no ranking ATP) e o francês Gael Monfils (20º).

Ashleigh Barty vai às semifinais

Número 1 do mundo, Ashleigh Barty não teve muitos problemas para avançar às semifinais do Australian Open. A australiana venceu a americana Jessica Pegula por 2 sets a 0, parciais 6/2 e 6/0 e garantiu seu lugar na próxima fase da competição. Ela vai encarar mais uma tenista dos Estados Unidos, Madison Keys. Ela derrubou a favorita Barbora Krejcikova, quarta no ranking, por 6/3 e 6/2.

