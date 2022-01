Jornal: Atlético de Madrid está com o vestiário "rachado"

Crise instalada no Atlético de Madrid. É o que afirma nesta sexta-feira o jornal "Marca". A reportagem do dia sustenta que o time espanhol está com o vestiário "rachado", com grupos que trabalham e pensam quase que independentemente, e há jogadores insatisfeitos com o tratamento recebido na atual temporada, depois de terem sido campeões espanhóis em 2020/21.

De acordo com o periódico, a união do elenco não é a mesma da última temporada, em que o Atlético faturou o Campeonato Espanhol na última rodada. Os problemas estão relacionados a decisões tomadas nos últimos meses. O "Marca" destaca as contratações do meia De Paul e do atacante Griezmann como geradoras de tensão.

O jogador argentino teria chegado com um status de "estrela", o que não caiu bem no núcleo mais antigo dos jogadores. Ele foi titular em 19 dos 28 jogos disputados até agora na temporada. Ainda de acordo com o jornal, De Paul teria "afastado" o atacante Luis Suárez do convívio com o resto do elenco, e a aceitação do uruguaio não seria mais a mesma.

Enquanto isso, Griezmann se adaptou melhor porque já conhecia alguns companheiros, por ter defendido o Atlético entre 2014/15 e 2018/19 — o capitão Koke é amigo pessoal. Mas a forma como o técnico Diego Simeone já o colocou como titular (18 vezes em 22 jogos) desde que voltou teria gerado reações negativas, por suposta falta de meritocracia.

O "Marca" também ressalta o peso dos resultados ruins para o ambiente no Atlético de Madrid. O time foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Rei, pela Real Sociedad, e está em quarto lugar no Campeonato Espanhol, com 33 pontos — 16 a menos do que o líder Real Madrid.

Ainda segundo o jornal, a convivência de alguns grupos, como entre os jogadores de origem balcânica e os portugueses/brasileiros, foi piorando ao longo da temporada. Alguns atletas também não estão contentes com o aproveitamento atual. O clube ainda não se manifestou sobre a reportagem do "Marca".

Globo Esporte