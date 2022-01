Ultimate muda planos e tira UFC 274 do Rio de Janeiro

(Foto: Zeca Azevedo)





Não será mais no dia 7 de maio que o UFC voltará a realizar um evento no Brasil. Sem cards no país desde março de 2020 por conta da pandemia de Covid-19, a companhia faria o UFC 274 no dia 7 de maio no Rio de Janeiro e já possuía reserva na Arena da Barra para a data, mas mudou os planos e a ideia agora é que aconteça nos Estados Unidos, conforme apurou o Combate.com com fontes ligadas à organização. Ainda não há informações sobre o motivo da alteração.

O UFC 274 teve duas lutas divulgadas publicamente: a disputa de cinturão dos meio-pesados (até 93kg) entre Glover Teixeira e Jiri Prochazka, e o confronto pelo peso-pena (até 66kg) com Norma Dumont e Macy Chiasson. Além dos dois confrontos, a reportagem também apurou que o Ultimate já tinha encaminhado ou estava em fase de negociação com pelo menos mais nove brasileiros, incluindo alguns grandes nomes do MMA, com direito a mais uma disputa de cinturão.

Ainda não se sabe se o UFC manterá todos estes brasileiros na data de 7 de maio ou se irá remanejar algumas lutas para outros eventos em datas próximas. Também não há informação se a reserva foi cancelada ou adiada para outro momento.

UFC 274

7 de maio de 2022, em local a ser definido

CARD DO EVENTO (até o momento):

Peso-meio-pesado: Glover Teixeira x Jiri Prochazka

Peso-pena: Norma Dumont x Macy Chiasson





