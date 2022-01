Na volta de Klay Thompson, calouro dá show, e Warriors atropelam Mavericks em casa

(Foto: Getty Images)





No retorno de Klay Thompson após dois jogos ausente das quadras, o Golden State Warriors superou o Dallas Mavericks por 130 a 92, no Chase Center, em São Francisco. Foi a terceira vitória seguida da franquia californiana, que permanece na segunda posição do Oeste na temporada regular da NBA. O adversário, por sua vez, ocupa a quinta colocação na mesma Conferência.

Os Splash Brothers somaram 33 pontos, mas quem roubou a cena foi Jonathan Kuminga. O ala-pivô de 19 anos, saiu do banco e anotou 22 pontos (cestinha da equipe), com 100% de aproveitamento do perímetro, convertendo as quatro tentativas. Pelo lado dos Mavericks, o destaque foi Luka Doncic, que terminou a partida como principal pontuador (25) e oito rebotes.

O jogo

As duas equipes iniciaram o confronto com tentativas frustradas nos arremessos, foram três erros dos Mavericks e um dos Warriors. Na sequência, houve muito equilíbrio, com as franquias se alternando em cestas de dois pontos. Faltando poucos minutos para o fim, os visitantes passaram a cometer sucessivos erros no ataque, o time da casa aproveitou para aumentar a vantagem e com uma bandeja de Jalen Brunson, fechou o primeiro período, com 29 a 20 no placar.

Os visitantes esboçaram uma reação no começo do segundo quarto. Tim Hardaway Jr acertou um arremesso do perímetro e converteu outras duas cestas de dois pontos na sequência, diminuindo a diferença dos Warriors para cinco pontos. Porém, o ala fraturou o quinto metatarso do pé esquerdo aos 7:16 e teve que sair carregado de quadra. Antes de ser substituído por Maxi Kleber, o ala era o segundo maior pontuador da equipe com 10 pontos. Restando pouco mais de seis minutos para o fim do segundo quarto, Klay Thompson acertou a segunda cesta de três seguidas e incendiou o Chase Center. No fim, os donos da casa voltaram a abrir vantagem e fizeram 63 a 51.

No terceiro quarto, Luka Doncic manteve a boa atuação, mas os Mavericks não reagiram, pois o restante do time não foi bem. Para piorar, Kristapts Porzingis chutou uma bola em direção à torcida do Warriors e foi expulso de quadra no quarto período. Além disso, o novato Jonathan Kuminga retornou à quadra e deu um show no último quarto, anotando 17 dos 22 pontos na partida, assim os Warriors construíram uma tranquila vitória.

Na próxima quinta-feira, o Golden State Warrions volta a jogar em casa, mas o adversário será o Minnesota Timberwolves. O Dallas Mavericks encara o Portland Trail Blazers, na quarta-feira, fora de casa.

Outro jogo da noite

O Minnesota Timberwolves venceu o Portland Trail Blazers por 109 a 107, fora de casa. O cestinha da partida foi Anthony Edwards, com 40 pontos.

Campanhas

Minnesota Timberwolves: 24V e 23D (7° do Oeste)

Portland Trail Blazers: 20V e 27D (10° do Oeste)



Globo Esporte