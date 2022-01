Bia Haddad avança para as oitavas do Australian Open nas duplas

(Foto: Getty Images)





Bia Haddad Maia está nas oitavas de final do Australian Open nas duplas. Ao lado da companheira Anna Danilina, do Cazaquistão, a brasileira passou pelas tchecas Tereza Martincova e Marketa Vondrousova, por 2 sets a 1. Parciais de 4/6, 6/3 e 6/2.

No primeiro set, a dupla da brasileira começou bem e quebrou o serviço das adversárias. Mas as tchecas devolveram a quebra no game seguinte, deixando tudo igual. No sétimo game, Martincova e Vondrousova conseguiram mais uma quebra e tiveram a tranquilidade para fechar em 6/4.

No segundo set, Haddad e Danilina abriram 2 a 0, mas tiveram o serviço quebrado no terceiro game. Mesmo assim se recuperaram no sexto game conseguindo outra quebra. Mais inteiras fisicamente e sacando melhor, Haddad e Danilina fecharam em 6/3.

O terceiro set foi um verdadeiro passeio. Haddad e Danilina conseguiram duas quebras em sequência e abriram 3 a 0. Chegaram a sofrer uma quebra, mas devolveram logo em seguida. Assim, no oitavo game, após três match points, finalizaram o set em 6/2.

Bruno Soares também avança no Aberto da Austrália

Bruno Soares está nas oitavas de final do Australian Open. A dupla do brasileiro com o britânico Jamie Murray venceu, de virada, o time formado pelo finlandês Harri Heliovara e o britânico Lloyd Glasspool por 2 sets a 1 com parciais de (4) 6/7, 7/6 (2) e 6/1 após 2h31 de jogo.

Destaque para o segundo set da partida. A dupla cabeça de chave número oito do Grand Slam, salvou diversos break points no oitavo game e tiveram firmeza para decidir no tie-break. No terceiro set, Soares e Murray se mostraram mais inteiros fisicamente e definiram rapidamente em 6/1, dando números finais ao jogo.

Na próxima fase, Soares pode enfrentar outro brasileiro, caso Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig vençam os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini.

Thiago Monteiro está fora do Aberto da Austrália

Já Thiago Monteiro não teve a mesma sorte. Jogando ao lado do alemão Daniel Altmaier, o brasileiro foi eliminado pela dupla formada pelo holandês Wesley Koolhof e pelo britânico Neal Skupski: 2/0 para os adversários, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h11 de jogo. Com isso, Monteiro está fora do Australian Open. No simples, ele já havia perdido na estreia para o francês Benoit Paire.

