Cavaliers seguram reação no fim, reencontram vitória e batem os Kings com um ponto de vantagem

Foi apertado. Emocionante até o fim. O Cleveland Cavaliers quase viu a vitória escapar na madrugada desta terça-feira. O time foi até Sacramento enfrentar o Sacramento Kings e fez um primeiro tempo muito bom, venceu os dois primeiros quartos e foi para o intervalo com 13 pontos de vantagem.

Os Kings conseguiram ficar na frente do placar apenas no último quarto e chegaram a abrir cinco pontos. Porém, os Cavs reagiram e encaminharam a vitória faltando dois minutos e meio para o fim, com 109 a 99 no placar. O time visitante só não contava com uma reação dos Kings, orquestrado por Tyrese Haliburton e Buddy Hield. A franquia de Sacramento ensaiou a virada nos últimos segundos, mas não conseguiu acertar a bola decisiva e terminou com a derrota por um ponto: 109 a 108.

Esta foi a quinta derrota consecutiva do Sacramento Kings, que estacionou na 12ª colocação da Conferência Oeste e enfrenta o Los Angeles Lakers na próxima partida. Já os Cavaliers estão em 6º na Leste e pegam o Utah Jazz. A equipe reencontrou o caminho da vitória após perder o último duelo para os Warriors.

O jogo

Já no primeiro quarto, o Cleveland Cavaliers mostrou para o que veio. Em busca da vitória após a derrota para o Warriors na volta de Klay Thompson, a equipe de Ohio dominou as ações na quadra dos Kings nos primeiros 12 minutos do duelo. Os donos da casa só ficaram a frente do placar uma vez no período (5 a 4), após bola de três de Haliburton. Fora isso, domínio dos Cavs.

Os comandados do técnico Bickerstaff chegaram a abrir 10 pontos de vantagem restando 2 minutos e meio para o fim do primeiro quarto. Os Kings reagiram, mas terminaram em desvantagem de seis pontos: 28 a 22.

Em desvantagem no placar, os Kings começaram o segundo quarto com tudo, regidos por Haliburton e Buddy Hield. Os mandantes chegaram a diminuir a diferença de pontos em quatro, porém os Cavs encaixaram sequência de cestas certeiras e aumentaram a vantagem a 11 pontos com oito minutos a jogar da primeira metade de partida.

Já antevendo o que seria o fim de jogo, os Kings mostraram poder de reação e chegaram a diminuir para dois pontos a vantagem do Cavaliers, após cesta de Marvin Bagley colocar 47 a 45 no placar. Garland tratou de acertar bola de três na sequência para aumentar a vantagem dos visitantes em cinco pontos. Por fim, o Cleveland Cavaliers retomou a pontaria certeira e foi para o intervalo com 62 a 49 de vantagem, com destaque para os 12 pontos e 12 rebotes de Jarret Allen pelos Cavs.

Na volta do intervalo, os Kings tinham 13 pontos de desvantagem para tirar. Os comandados do técnico interino Alvin Gentry fecharam o quarto com vitória por 30 a 22. Buddy Hield acertou três bolas de três e ajudou o time da casa a reagir e fechar o terceiro quarto com derrota parcial de 84 a 79.

Para os 12 minutos finais, o time mandante tinha cinco pontos de desvantagem no placar. Voltou a vencer o período, porém a pontuação não foi suficiente para sair de quadra com a vitória no jogo. Com três minutos de quarto, Tyrese Haliburton acertou a cesta e colocou os Kings na frente do placar pela segunda vez na partida inteira.

A franquia de Sacramento reagiu bem e chegou a abrir cinco pontos de vantagem. Porém, os Cavaliers estavam em noite inspirada do trio Jarrett Allen, Kevin Love e Evan Mobley. Juntos, fizeram 53 pontos. O trio ajudou a construir uma vantagem de 10 pontos restando dois minutos e meio para o fim: 109 a 99. Os Kings aproveitaram o cochilo dos visitantes no fim, ensaiaram uma reação espetacular, mas esbarraram na cesta errada de De'Aaron Fox nos últimos segundos. O resultado foi frustante para os donos da casa, que perderam por apenas um ponto de diferença: 109 a 108.

Cavaliers: 6º da Leste

Kings: 12º do Oeste





Trio lidera vitória dos Blazers sobre os Nets por 114 a 108

O Portland Trail Blazers venceu o Brooklyn Nets por 114 a 108 . A franquia de Óregon venceu o forte time dos Nets, 2º colocado da Liga Leste, e engatou o segundo triunfo consecutivo. Na partida, Anfernee Simons, Robert Covington e Ben McLemore ultrapassaram da barreira dos 20 pontos pela equipe de Portland e ajudaram a vencer os Nets, de Kevin Durant, cestinha do jogo, com 28 pontos.

Inicialmente, este jogo estava marcado para o dia 23 de dezembro, mas foi adiado por causa de um surto de covid no elenco do Brooklyn Nets. O Nets pode contar na partida com Kyrie Irving, que só tem atuado nos duelos em que não é obrigatório a comprovação da vacina. O atleta optou por não se vacinar contra a covid-19 e, por isso, não pode atuar em algumas cidades em que o comprovante de vacinação é obrigatório. Na madrugada desta terça-feira, Irving foi um dos destaques e anotou 22 pontos além de pegar oito rebotes.

Decisivo nos últimos duelos em casa, Anfernee Simons vinha com uma média de 29 pontos nos últimos quatro jogos e voltou a se destacar pelo Portland Trail Blazers. Foi o cestinha da franquia de Óregon, com 23 pontos, deu 11 assistências e pegou seis rebotes. O armador foi fundamental para a segunda vitória consecutiva dos Blazers na competição.

Blazers: 10º da Oeste

Nets: 2º da Leste



