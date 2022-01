Vasco anuncia contratação do volante Matheus Barbosa, ex-Atlético-GO

(Foto: Rafael Ribeiro / Vasco)





O Vasco anunciou no início da tarde deste sábado a contratação de Matheus Barbosa, volante que pertencia ao Avaí, mas que estava emprestado ao Atlético-GO. Ele é o 11º reforço do clube para a temporada 2022.

O jogador de 27 anos assinou um contrato válido por dois anos, até o fim de 2023, portanto. O Vasco vai ficar com 70% dos seus direitos, conforme publicou o ge na última quinta-feira.

Revelado pelo Grêmio, Matheus Barbosa se destacou no Cuiabá, na Série B, em 2020. Em seguida, foi contratado pelo Cruzeiro, onde chegou a marcar dois gols contra o Vasco, na vitória do clube mineiro por 2 a 1 no Mineirão, pela Série B do ano passado (veja no vídeo abaixo). Logo depois ele acertou com Atlético-GO.

Com um time inteiro de contratações até o momento, o Vasco agora concentra esforços na busca por um centroavante - o único jogador de ataque trazido até o momento foi Raniel, emprestado pelo Santos. Carlos Brazil tem negociações com Pedro Raul, jogador ex-Botafogo que pertence atualmente ao Kashiwa Reysol, do Japão.

Contratações do Vasco para 2022:

Goleiro: Thiago Rodrigues

Laterais: Edimar e Weverton

Zagueiros: Anderson Conceição e Luís Cangá

Meio-campistas: Yuri Lara, Vitinho, Isaque, Bruno Nazário e Matheus Barbosa

Atacante: Raniel



