LeBron é desfalque de última hora, e os Sixers batem os Lakers com sobras

(Foto: Tim Nwachukwu/Getty Images)





O Philadelphia 76ers não teve problemas para derrotar o Los Angeles Lakers por 105 a 87 na noite desta quinta-feira, na Filadélfia. Os visitantes perderam LeBron James no aquecimento, com dores no joelho esquerdo. Do outro lado, Joel Embiid anotou 26 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, e liderou o time da casa. Sem LeBron, os Lakers têm 5 vitórias e 8 derrotas na temporada. Com Embiid, os Sixers contam 26-11.

O time tem 13 vitórias nos últimos 16 jogos e briga diretamente com cinco rivais pela liderança da Conferência Leste. No momento, está na sexta posição, com 29-19, apenas dois jogos atrás do líder Miami Heat. Do outro lado, a instabilidade é a marca dos Lakers. É o sétimo jogo em que a franquia alterna vitórias e derrotas. A campanha de 24-25 garante apenas a nona posição no Oeste.

Tobias Harris foi o fiel escudeiro de Embiid, com 23 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. O armador Tyrese Maxey fez 14 pontos, 7 rebotes e 10 assistências. O time não contou com Seth Curry, lesionado. Do outro lado, Anthony Davis foi o cestinha do jogo, com 31 pontos, além de 12 rebotes. Russell Westbrook fez 20 pontos, com 4 rebotes e 3 assistências.

Philadelphia continua a sequência de cinco jogos em casa (duas vitórias até agora) com duelos contra o Sacramento Kings no sábado, Memphis Grizzlies na segunda e Washington Wizards na quarta. Os Lakers permanecem na estrada e encaram o Charlotte Hornets nesta sexta, e o Atlanta Hawks no domingo. É possível que LeBron esteja de volta para estes duelos.

Destaques

Sixers

Joel Embiid (26 pts, 9 rebs, 7 asts)

Tobias Harris (23 pts, 5 rebs, 5 asts)

Tyrese Maxey (14 pts, 7 rebs, 10 asts)

Georges Niang (14 pts, 4 cestas de três)

Lakers

Anthony Davis (31 pts, 12 rebs, 2 roubos, 4 tocos)

Russell Westbrook (20 pts, 4 rebs, 3 asts)

Malik Monk (11 pts, 4 rebs, 5 asts)





Principais desfalques

Sixers

Seth Curry (tornozelo)

Shake Milton (costas)

Ben Simmons (problemas pessoais)

Lakers

LeBron James (joelho)





Estatísticas decisivas

Assistências

Sixers 30

Lakers 19

Pontos de segundas chances

Sixers 4

Lakers 12

Turnovers

Sixers 14

Lakers 17

Pontos gerados por turnovers

Sixers 18

Lakers 14

Arremessos de quadra

Sixers 41/82 (50%)

Lakers 36/88 (40,9%)

Arremessos de três

Sixers 13/35 (37,1%)

Lakers 6/29 (20,7%)

Lances livres

Sixers 10/17 (58,8%)

Lakers 9/9 (100%)





O jogo

Primeiro período - Sixers 32 a 22: Os Lakers levaram a primeira parcial equilibrada até os minutos finais, com 10 pontos de Anthony Davis na parcial. Mas, na sequência, o time da casa abriu vantagem, com melhor movimentação de bola. Foram 10 assistências a 6. Embiid anotou 8 pontos. Los Angeles errou todos os 6 arremessos do perímetro. Philadelphia fez 5 de 10.

Segundo período - Lakers 26 a 22: Davis anotou mais 13 pontos, total de 23, e liderou os Lakers a uma reação na segunda parcial. Embiid adicionou 5, total de 13. Com volume de arremessos parecido, o diferencial dos times foi o aproveitamento, especialmente do perímetro: 1 de 10 (Los Angeles) contra 6 de 18 (Phila) no primeiro tempo. Placar de 54 a 48 no intervalo.

Terceiro período - Sixers 34 a 20: Philadelphia dominou por completo a terceira parcial e abriu vantagem segura. Embiid fez 7 pontos, total de 20. Davis agregou 6, total de 29, mas o coletivo do time da casa falou mais alto. Os Lakers já contavam 15 turnovers contra 9. Os Sixers tinham 12 cestas de três contra 4. Placar de 88 a 68.

Quarto período - Lakers 19 a 17: Com o jogo resolvido, os Lakers fizeram um último período equilibrado, mas a vitória dos Sixers nunca esteve sob risco. O desfalque de LeBron fez a diferença para um time já instável durante toda a temporada. Os Sixers continuam quentes, num Leste cuja batalha pela liderança é de perder o fôlego.

Agenda

Sixers

29/01 - Kings (casa)

31/01 - Grizzlies (casa)

02/02 - Wizards (casa)

Lakers

28/01 - Hornets (fora)

30/01 - Hawks (fora)

02/02 - Blazers (casa)





Globo Esporte