Tom Brady diz que aposentadoria passará por conversas com Gisele Bündchen

(Foto: Kevin C. Cox/Getty Images)





Ao cair para o Los Angeles Rams e se despedir da temporada, Tom Brady se viu em meio às dúvidas. Aos 44 anos e sem a garantia de um novo contrato com o Tampa Bay Buccaneers, o quarterback não sabe quais serão seus próximos passos na NFL. Mas, em entrevista ao podcast “Let’s go”, Brady afirmou que sua possível aposentadoria passará por conversas com a mulher, a brasileira Gisele Bündchen, e seus filhos.

- Ela se machuca ao me ver tomar pancadas aqui fora. E ela merece o que precisa de mim como marido, e meus filhos merecem o que precisam de mim como pai. Eu me divirto muito jogando futebol. Eu amo isso. Mas, sem jogar futebol, eu também tenho muita alegria agora, com meus filhos ficando mais velhos e vendo o desenvolvimento e o crescimento deles. Então, tudo isso precisa ser considerado. E será – afirmou Brady.

O projeto familiar de Brady, porém, não será seu único ponto de decisão. O quarterback só quer seguir na ativa caso ainda possa ajudar os Buccaneers.

- O time não merece nada menos que o meu melhor. E se eu não me sentir comprometido a isso, ou se eu não puder jogar em um nível para brigar pelo título, então preciso dar a chance de outro jogar. Você sabe, vamos ver.

A partida entre Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers é um perfeito exemplo do quão imprevisível a NFL pode ser. O time de LA eliminou a franquia atual campeã em uma vitória de 30 a 27 com um field goal no último segundo de partida. Só que os Rams chegaram a estar vencendo por 27 a 3 e tiveram que passar sufoco para evitar uma virada histórica do time de Tom Brady.

