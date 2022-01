Após confusão na estreia, acesso da torcida em estádio é alterado no grupo do Corinthians na Copinha

Após uma confusão nas arquibancadas no jogo entre Corinthians e Resende, o acesso dos torcedores aos jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, vai ser alterado.

A mudança foi definida em reunião nesta quarta, 5, entre representantes da Federação Paulista de Futebol, da Polícia Militar e da Prefeitura de São José dos Campos.

Na última segunda, o jogo do Timão ficou paralisado por 10 minutos após uma confusão, quando uma multidão de torcedores do Corinthians entrou de uma vez pelos portões. A PM agiu atirando gás de pimenta, que também chegou ao campo e atingiu os jogadores. Alguns tiveram dificuldades para respirar.

A partir dos jogos de sexta-feira, 7, a torcida organizada do São José terá como entrada exclusiva o portão 5 e ficarão concentradas no setor. Os torcedores do Corinthians e os demais espectadores devem entrar pelo portão principal e poderão ocupar os outros setores do estádio.

Os portões serão abertos uma hora antes do início do primeiro jogo e permanecerão assim até o final da rodada dupla, para otimizar a circulação de pessoas no local. O torcedor deve sair pelo mesmo portão que entrou.

Segundo a Federação Paulista, a atitude foi tomada levando em conta o grande número de torcedores da equipe da capital, que trouxe mais de 30 ônibus a São José dos Campos.

Vias interditadas e fiscalização

Além da mudança no acesso, três vias no entorno do estádio serão interditadas nos dias de jogos para melhor fluxo dos torcedores e o controle da PM. Somente veículos autorizados poderão transitar pelo local e controle será feito pelos agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana.

A prefeitura vai manter o trabalho das equipes de fiscalização e do controle sanitário, seguindo as determinações do Plano São Paulo. Para entrar no estádio, os torcedores devem apresentar o comprovante de vacinação das duas doses ou dose única.

Caso o esquema vacinal esteja incompleto, o torcedor precisa apresentar o resultado negativo do teste PCR, realizado até 48 horas antes da partida ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. É obrigatório o uso de máscara nas dependências do Martins Pereira.

Sem a exigência de apresentação de ingresso físico para acesso ao estádio, o controle do público será feito pela Polícia Militar, que poderá limitar o número de torcedores de acordo com a capacidade estabelecida, para evitar aglomeração.

A segunda rodada da Copinha será nesta sexta-feira (7) e terá o São José em duelo contra o Resende-RJ, às 19h30. Na sequência, Corinthians e River-PI se enfrentam às 21h45.

Globo Esporte