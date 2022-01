Clubes da Série C se reúnem dia 6 para discutir grupos de 2022 e proposta de pontos corridos

(Foto: Rodrigo Corsi/Paulistão)





O ano já começa movimentado para os clubes da Série C do Campeonato Brasileiro. É que os dirigentes dos clubes que vão participar da Terceirona neste ano já se reúnem no dia 6 de janeiro para discutir a competição deste ano. Na pauta, a formação dos dois grupos da edição de 2022 e a sempre debatida fórmula de pontos corridos.

Sobre a questão dos grupos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os participantes da edição deste ano têm que resolver um impasse. É que na lógica de sempre da regionalização das chaves, no momento, há um desequilíbrio entre os dois lados do país. Estão confirmados para as disputas 13 clubes do eixo Norte-Nordeste-Centro-Oeste e sete do eixo Sul-Sudeste.

Com isso, se a formatação do grupos da primeira fase continuar regionalizada, o que é o mais provável, três clubes que estariam no Grupo A, do primeiro eixo, têm que ser deslocados para o Grupo B, da turma de “baixo” do país. A tendência é que os três clubes do Norte, Manaus, Paysandu e Remo, joguem no Grupo B, o que já aconteceu em 2019, quando Remo, Paysandu e Atlético-AC estiveram na chave B.

SÉRIE C DE PONTOS CORRIDOS

Outra pauta importante da reunião é em relação ao formato de disputa da Série C. Mais uma vez o assunto dos pontos corridos para a Terceirona entrou nos noticiários, após o presidente da Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF), Francisco Battistotti, garantir que ia levar a ideia para a CBF em janeiro.

A pauta deve entrar no encontro do dia 6 de janeiro, mas vale lembrar que a discussão deve girar em torno de uma eventual mudança apenas para 2023. A CBF já definiu o calendário do futebol brasileiro para 2022, e a Série C vai ter 26 datas, o que significa que o atual formato de disputa está mantido, com a primeira fase com dois grupos de 10 e com dois quadrangulares do acesso, antes das finais.

Um dos dirigentes que falou sobre esse formato de 38 rodadas foi o presidente do Botafogo-PB. Alexandre Cavalcanti até aprova uma modificação no formato, desde que a CBF pague cotas aos clubes da Terceirona, como acontece com os clubes da Série A e da Série B.

- Teremos uma reunião para decidirmos alguns pontos, dentre os quais essa proposta de pontos corridos. O Botafogo-PB é contra um campeonato de pontos corridos, com 38 rodadas, a princípio. Salvo se a CBF fizer alguma ajuda financeira nos moldes da série B - comentou.

Quem falou num tom parecido foi o presidente do Altos-PI, Warton Lacerda, que criticou a falta de apoio financeiro para os clubes da Série C e rechaçou uma fórmula longa e que conta com muitas viagens longas.

- Hoje não existe cota, só custo. A logística é horrível, os clubes irão enfrentar dias e noites de viagens de doze, dezenove horas para enfrentar adversários. A alimentação não é ideal. Vamos para enfrentar clubes no sul do país, que têm cotas para disputar seu estadual, seja ele Mineiro, Carioca, Paulista, do Rio Grande do Sul, por exemplo, que têm cotas altíssimas, enquanto a gente não tem cota de jeito nenhum – afirmou o presidente.

A Série C do Campeonato Brasileiro de 2022 vai contar com a presença de ABC, Altos, Aparecidense, Atlético-CE, Botafogo-PB, Botafogo-SP, Brasil de Pelotas, Campinense, Confiança, Ferroviário, Figueirense, Floresta, Manaus, Mirassol, Paysandu, Remo, São José-RS, Vitória, Volta Redonda e Ypiranga-RS. O torneio será disputado entre os dias 10 de abril e 1º de outubro.

