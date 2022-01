Com até 18 desfalques em meio a surto de Covid-19, Xavi critica liga por não adiar jogo do Barcelona

O surto de Covid-19 que atingiu a liga espanhola nas últimas semanas fez com que os casos da doença chegassem a todos os elencos, somando mais de 140 infectados. O Barcelona se tornou uma das maiores vítimas, com nada menos que 11 jogadores infectados de forma simultânea - o que gerou críticas por parte do técnico Xavi Hernández à liga espanhola, que não adiou o confronto do clube contra o Mallorca, neste domingo, às 17h (de Brasília).

- Estamos em uma situação extrema porque temos entre 17 ou 18 baixas. Acho que recuperamos Umtiti, que testou negativo. Acho que seria a hora certa para suspender o jogo, adultera a competição. É minha opinião e é bom senso. Parece que as regras são duras e que teremos que competir. Mallorca parece estar numa situação semelhante à nossa. Não adianta jogar amanhã. A situação é caótica. O jogo deveria ter sido suspenso, mas vamos jogar com quem somos para vencer. Não entendo que este jogo seja disputado. Não existe bom senso - disse o técnico neste sábado.

Além dos 11 atletas que testaram positivo e estão em isolamento, o treinador ainda tem o departamento médico cheio de jogadores com lesões. Ao todo, o número de baixas pode chegar 18, levando Xavi a ter que escalar uma equipe alternativa, com banco de reservas basicamente formado por atletas das categorias de base.

Os 10 infectados com a Covid-19 no elenco blaugrana são Daniel Alves, Dest, Jordi Alba, Umtiti, Lenglet, Dembélé, Baldé, Gavi, Philippe Coutinho e Ez Abde. Umtiti, porém, testou negativo no último exame realizado e pode estar à disposição - embora venha de mais de uma semana sem treinar, além de desconhecer possíveis impactos da doença

- O Mallorca também pediu (adiamento). Não é uma reclamação. É uma realidade. O basquete foi suspenso. Vamos jogar se a Liga nos obrigar. Treinamos bem, mas é uma situação caótica. Seja como for, vamos sair para lutar e tentar vencer - disse Xavi.

Globo Esporte