Com brilho do “veterano” Figueiredo e gol do menino Rayan, Vasco goleia Lagarto na estreia

Em jogo que marcou o encontro de gerações da base do Vasco, os Meninos da Colina estrearam muito bem na Copinha. Na manhã desta quarta, em Santana do Parnaíba, o time carioca goleou o Lagarto-SE por 5 a 1, com gols de Figueiredo (2), Vinícius, Juan e Rayan. David, no fim do jogo, descontou para a equipe sergipana.

O Vasco foi melhor durante todo o jogo e construiu a vitória no primeiro tempo, quando usou jogadores mais experientes. E foram dois que fazem parte do elenco profissional, mas foram “emprestados” ao sub-20 para dar experiência à garotada, que resolveram a parada. Figueiredo abriu o placar, e Vinícius, cobrando pênalti, ampliou. Protagonista do jogo, Figueiredo ainda fez mais um, mas o show foi da garotada no segundo tempo. Destaque para Rayan, de apenas 15 anos, que marcou o último da goleada vascaína.

Situação do Grupo 24

Com a goleada, o Vasco lidera o Grupo 24 da Copa São Paulo, com três pontos. O time tem a mesma pontuação do Ska Brasil, que venceu o Rio Claro por 3 a 0. Os cariocas, no entanto, têm um saldo de gols melhor.

No próximo sábado, às 14h, novamente em Santana do Parnaíba, o Vasco encara o Rio Claro. No mesmo dia o Lagarto enfrenta o Ska Brasil.

"Veteranos" resolvem no início

Apesar de um susto no primeiro minuto, quando o Lagarto chegou com perigo, o Vasco foi o dono do jogo. Após superar o nervosismo da estreia no primeiro terço da etapa inicial, a garotada carioca tomou conta do jogo, e a goleada veio naturalmente. Figueiredo abriu o placar com um belo toque por cima do goleiro, após receber de Julião. O Vasco ainda acertou duas bolas na trave antes de marcar o segundo, com Vinícius, em cobrança de pênalti.

Na etapa final, o Vasco foi soberano. Figueiredo marcou mais um golaço, aproveitando rebote e mandando no ângulo. Após o terceiro gol, o técnico Igor Guerra fez várias mudanças. E a garotada que entrou não deixou o nível cair. Em seu primeiro lance no jogo, Juan tabelou com Erick Marcus e fez o quarto. Em seguida, Rayan, de apenas 15 anos, recebeu do próprio Juan para fazer o quinto. No fim do jogo, David descontou para o Lagarto.

