Com elenco muito jovem, Athletico chega em Araras e faz último treino antes da estreia na Copinha

O Athletico já está no interior de São Paulo para a estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Furacão está no grupo 12, com sede em Araras, e realiza o último treino neste domingo antes do primeiro jogo na competição. Os adversários na primeira fase serão o Taquarussú-TO, o Velo Clube-SP e o União São João, o time da casa.

O Furacão decidiu disputar o torneio com uma equipe muito jovem. Muitos atletas do sub-20 foram promovidos para o time de aspirantes e o elenco conta com muitas promessas da categoria sub-17, como o zagueiro Dourado, o meia Carlos Eduardo, o Biro, e o atacante Emersonn.

- É um grupo jovem e de muita qualidade, com jogadores de nível alto, e que vai render muitos frutos para o clube - disse Pablo Fernandez, o técnico da equipe na Copinha, ao site do Athletico.

O Athletico publicou uma foto com os 20 jogadores que fazem parte da delegação e divulgou os nomes dos atletas no início da tarde deste domingo.

A estreia do Athletico na Copinha 2022 será contra o Taquarussú-TO, nesta segunda-feira, às 15h15, no estádio Hermínio Ometto, em Araras.

Confira a tabela do Athletico na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022

Athletico x Taquarussu, no Hermínio Ometto - segunda, 03/01, 15h15

Velo Clube x Athletico, no Hermínio Ometto - quinta-feira, 06/01, 13h15

União São João x Athletico, no Hermínio Ometto - domingo, 09/01, 13h15



Globo Esporte