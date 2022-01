Com surto de Covid-19 no elenco, Rio Claro cancela viagem ao Nordeste e levará "W.O especial" no NBB

(Foto: Divulgação/Rio Claro Basquete)





O Rio Claro divulgou no fim da tarde deste sábado que nove jogadores da equipe de basquete testaram positivo para Covid-19. Com o surto da doença, a direção do clube avisou a Liga Nacional de Basquete (LNB) sobre a impossibilidade de jogar pelo NBB nesta semana contra Fortaleza, na capital cearense, nesta segunda-feira, e Unifacisa, em Campina Grande (PB), na quarta.

Pelo protocolo da LNB, o Rio Claro solicitou o “W.O especial”, previsto em regulamento para a não realização de jogos em casos de Covid-19. Neste cenário, o time leva um ponto, como se tivesse perdido a partida. No W.O normal, a equipe não receberia ponto algum. Segundo Marcelo Tamião, dirigente do Leão, a Liga acatou o pedido.

O elenco do Leão viajaria neste domingo a Fortaleza e na terça seguiria até Campina Grande. Como manda o protocolo de saúde da Liga, todo o elenco foi testado com antecedência. Nove dos 13 jogadores foram positivados - o clube não divulgou os nomes. De acordo com Tamião, nenhum membro da comissão técnica foi infectado pelo coronavírus.

Ainda de acordo com o dirigente, os jogadores estão em isolamento, mas passam bem e estão assintomáticos. Em nota, o clube informou que todo o elenco está com o esquema vacinal completo, com duas doses.

O próximo compromisso do Rio Claro, que esté em décimo lugar no NBB, será no dia 10 de janeiro, contra o São Paulo, no ginásio Felipe Karam. Os atletas serão testados a cada dois dias e o clube observa a evolução para confirmar se poderá estar em quadra diante do Tricolor.

Globo Esporte