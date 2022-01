Djokovic diz que recebeu autorização para competir no Australian Open sem vacina

O sérvio Novak Djokovic postou uma foto nesta terça-feira ao lado de uma pilha de malas em um aeroporto. Na legenda, o número 1 do mundo revelou que está viajando para a Austrália após receber uma autorização de exceção para competir no país. Na teoria, todos os participantes do Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada, precisam estar vacinados contra a Covid-19 para receberem o visto.

- Feliz Ano Novo, todo mundo! Desejando a vocês todos saúde, amor e felicidade em todos os momentos, que você possa se sentir amado e respeitado por todos os seres deste maravilhoso planeta.

- Passei um tempo de qualidade fantástico com pessoas amadas nas férias e hoje estou viajando para a Austrália com uma permissão de exceção. Vamos 2022!

A única forma driblar a determinação da organização seria com a apresentação de um pedido de exceção médica. Na última semana alguns veículos da imprensa internacional chegaram a publicar que Djokovic teria feito a solicitação e que a mesma teria sido negada. Ele desistiu de participar do ATP Cup, torneio também realizado na Austrália e que exige a comprovação da vacinação contra a Covid de seus participantes.

Djokovic nunca revelou se recebeu ou não a imunização contra a Covid-19, o que levou à especulação de que o sérvio não teria se vacinado. Em entrevistas, o número 1 do mundo sempre se mostrou contrário à obrigatoriedade da vacinação. No início da pandemia, organizou um torneio em Belgrado sem protocolos de segurança. Ao final do evento, alguns atletas, incluindo ele próprio, testaram positivo para o novo coronavírus.

Globo Esporte