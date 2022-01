Djokovic pode ser barrado do Australian Open após liberação de vacina

Novak Djokovic vai ter de apresentar prova de que não pode se vacinar contra a covid-19 ao chegar na Austrália. É o que afirmou nesta quarta-feira o primeiro ministro do país, Scott Morrison. Atual número 1 do tênis, o sérvio recebeu autorização de exceção para defender seu título no Australian Open mesmo sem estar vacinado contra o coronavírus. No entanto, segundo Morrison, ele ainda pode ficar fora do Grand Slam de Melbourne.

- Se ele (Djokovic) não está vacinado, deve apresentar provas aceitáveis de que não pode ser vacinado por razões médicas. Se essa evidência for insuficiente, ele não será tratado de forma diferente a ninguém e estará no próximo avião para casa. Não deve haver regras especiais para Novak Djokovic - disse o primeiro ministro da Austrália.

Para competir no Australian Open e não passar por uma quarentena de 14 dias do estado de Victoria, todos os tenistas precisam estar com a imunização completa contra o coronavírus ou aplicar para uma autorização de exceção. Essa liberação que Djokovic conseguiu foi analisada por um painel de especialistas da Tennis Australia (organizadores do Grand Slam) e pelo governo de Victoria. Segundo Craig Tiley, chefe-executivo da Tennis Australia, a avaliação do pedido de exceção seguiu as diretrizes do Grupo Consultivo Técnico Australiano sobre Imunização (Atagi, na sigla em inglês).

- Atagi estabeleceu diretrizes muito claras que devem ser seguidas para que você seja incluído no registro de imunização australiano e se você for adicionado a esse registro, você será isento de vacinação e pode vir para a Austrália - disse Tiley.

Mais de 90% dos australianos acima dos 16 anos estão completamente imunizados contra a covid-19. O país tem protocolos rígidos de viagens em relação ao coronavírus.

Novak Djokovic já se posicionou diversas vezes contra a vacina. O pai do tenista, Srdjan Djokovic, chegou a afirmar que a obrigação de imunização completa do Australian Open seria uma "chantagem".

Djokovic é o atual campeão do Australian Open, que nesta edição não contará com algumas estrelas do tênis mundial por diferentes razões médicas. Algumas destas ausências já confirmadas são Roger Federer, as irmãs Serena e Venus Williams, e Dominic Thiem. O evento começa dia 17 de janeiro.

Globo Esporte