Entre dispensas e não renovações, Fluminense sofre debandada e terá reformulação no futebol feminino

(Foto: Mailson Santana / Fluminense FC)





Bastante ativo no mercado em busca de contratações no futebol masculino, o Fluminense também vai precisar se reforçar no feminino. Nos últimos dias de 2021, o clube sofreu uma debandada de nove jogadoras, entre dispensas e recusas de ofertas para renovação, e passará por uma reformulação em seu elenco para 2022.

Das atletas que deixaram o clube, os maiores destaques são a volante Luiza Travassos e a meia Luany, que frequentam as seleções de base e se revezavam entre o time sub-18 e o adulto do Fluminense, além da goleira Nicole e da atacante Elisa Amorim, que vinham sendo titulares da equipe.

O clube informou que Luiza pediu dispensa para se mudar para os Estados Unidos, onde dará continuidade aos estudos e jogará na liga universitária americana. Já Luany e Nicole optaram por não renovar seus contratos. A volante Thayla Sousa, a meia Aline Dalmédico e as atacantes Michelle Brito, Marcella Ramos e Vitória Canuto, que eram reservas da equipe, também saíram.

Ao longo da última temporada, o Fluminense também já tinha perdido a zagueira Tarciane, que foi para o Corinthians, e a meia Lara Dantas, que era do time sub-18 tricolor e também se mudou para os Estados Unidos.

Como o futebol feminino do Fluminense não é profissional, o clube perde força para manter suas jogadoras de maior destaque. Mas já conseguiu renovar com outras 13 atletas do elenco: a goleira Sol; as zagueiras Dani Serrão, Roberta e Larissa; a lateral Jéssica Bahia; as volantes Andresa Ferreira e Maria Luiza; as meias Kelly, Verônica e Bia; e as atacantes Rayla, Rivena e Ronaldinha.

