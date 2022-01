Esportiva.bet chega ao Brasil e torna-se patrocinadora do Santo André

O site de entretenimento online e apostas Esportiva.Bet anuncia patrocínio ao Esporte Clube Santo André para a temporada 2022, em período que abrange o Paulistão e o Campeonato Brasileiro Série D. O acordo, negociado pela agência de marketing esportivo Wolff Sports, contempla uma série de ações e ativações que serão realizadas ao longo do ano.

Além disso, as contrapartidas também incluem exposição da logomarca da patrocinadora nas mangas dos uniformes dos jogadores, o rótulo de “patrocinadora oficial do clube” e, ao longo dos campeonatos citados, sua marca será visualizada no site oficial e nas redes sociais do Santo André, nos “press kit day” e anúncios de escalação de partidas, entre outras ocasiões.

“Recém-chegada no mercado, a Esportiva.Bet está decidida a incentivar e investir fortemente no patrocínio esportivo. Dentro dessa estratégia, escolhemos o Santo André para marcar o início de sua atuação junto a este mercado”, afirma Dennis Romano, COO da Esportiva.Bet.