Ja Morant domina, e os Grizzlies passam pelo Brooklyn Nets em Nova York

Ja Morant foi eleito, pela NBA, o jogador da última semana na Conferência Oeste. Na noite desta segunda-feira, ele comemorou em grande estilo. Com 36 pontos, 18 apenas no terceiro quarto, o astro liderou o Memphis Grizzlies à vitória sobre o Brooklyn Nets por 118 a 104, em Nova York, a quinta seguida do time mais quente do Oeste no momento.

O armador agregou ainda 6 rebotes e 8 assistências, sem contar uma enterrada desmoralizante depois de cruzar a quadra em alta velocidade no terceiro período, o que decidiu o duelo (veja abaixo). Desmond Bane contribuiu com 29 pontos e 8 rebotes, e Brandon Clarke fez 16 pontos com 7 rebotes. O time jogou sem seis atletas afastados por protocolos de covid. Os Nets não tiveram nenhum desfalque por este motivo.

Brooklyn chegou à quarta derrota seguida em casa. O time tem 10-9 no Barclays Center na temporada, enquanto que, fora dos seus domínios, são 13 vitórias e 3 derrotas. O maior cestinha da NBA, Kevin Durant, fez 26 pontos, abaixo da média de 29,8 por jogo. James Harden agregou 19, com 8 assistências. O time entrou com a 15ª formação titular diferente em 35 jogos este ano - 14 jogadores já foram titulares uma vez, no mínimo.

Os Nets perderam a primeira posição do Leste para o Chicago Bulls e apostam no retorno de Kyrie Irving, na próxima quarta, contra os Pacers, em Indiana, para superar a má fase. Já o Memphis Grizzlies tem campanha de 24 vitórias e 14 derrotas, em 4º no Oeste. O próximo adversário é o Cavaliers, em Cleveland, nesta terça-feira.





Destaques

Nets

Kevin Durant (26 pts, 6 asts, 3 roubos, 3 tocos)

James Harden (19 pts, 8 asts)





Grizzlies

Ja Morant (36 pts, 6 rebs, 8 asts)

Desmond Bane (29 pts, 8 rebs, 5 cestas de três)

Brandon Clarke (16 pts, 7 rebs)

Steven Adams (6 pts, 12 rebs, 5 asts)





Principais desfalques

Nets

LaMarcus Aldridge (pé)

Joe Harris (cirurgia no tornozelo)

Kyrie Irving (inelegível, não se vacinou)





Grizzlies

Kyle Anderson (protocolos de covid)

Dillon Brooks (protocolos de covid)

De’Anthony Melton (protocolos de covid)





Estatísticas decisivas

Rebotes ofensivos/defensivos

Nets 8/25

Grizzlies 23/38





Pontos de segunda chance

Nets 8

Grizzlies 29





Pontos no garrafão

Nets 52

Grizzlies 62





Arremessos de quadra

Nets 37/82 (45,1%)

Grizzlies 48/102 (46,6%)





Arremessos de três

Nets 9/31 (29%)

Grizzlies 10/35 (28,6%)





Lances livres

Nets 21/26 (80,8%)

Grizzlies 12/21 (57,1%)





O jogo

Primeiro período - Grizzlies 29 a 24: Kevin Durant anotou 12 pontos, com 8 de James Harden, mas Memphis dominou o primeiro quarto desde o início. Foram 9 rebotes ofensivos dos visitantes contra apenas 1, com 12 pontos a 0 em segundas chances. Morant começou com 9 pontos, enquanto que Bane contribuiu com 7, mas apenas 3 de 8 em tentativas de quadra.

Segundo período - Grizzlies 27 a 23: Os Nets estancaram a sangria dos rebotes ofensivos, mas os Grizzlies mantiveram a agressividade no ataque. Morant e Bane anotaram mais 6 cada. Do outro lado, Durant agregou apenas 1 ponto, enquanto que Harden fez outros 7. Memphis pegou 40 rebotes no primeiro tempo contra 20. Placar de 56 a 47 no intervalo.

Terceiro período - Grizzlies 40 a 26: Morant decolou na terceira parcial, com 18 pontos, total de 33, diante de uma defesa estática. O time da casa ficou quase seis minutos seguidos sem marcar uma cesta de quadra, numa sequência de 14-2 para Memphis. Excluindo Durant (26) e Harden (17), todos os outros Nets, somados, anotaram 30 até então. Placar de 96 a 73.

Quarto período - Nets 31 a 22: O técnico Steve Nash jogou a toalha cedo e poupou Durant e Harden já a partir dos primeiros minutos. Os reservas dos Nets chegaram a conseguir uma sequência de 17-2 e diminuir a diferença para 10, o que fez com que os titulares retornassem rapidamente nos Grizzlies. Os visitantes controlaram novamente o duelo e fecharam o jogo com tranquilidade.

Agenda

Nets

05/01 - Pacers (fora)

07/01 - Bucks (casa)

09/01 - Spurs (casa)





Grizzlies

04/01 - Cavaliers (fora)

06/01 - Pistons (casa)

08/01 - Clippers (fora)





Outros jogos da noite

Washington Wizards 124

Charlotte Hornets 121





Philadelphia 76ers 133

Houston Rockets 113





New Orleans Pelicans 104

Utah Jazz 115





Milwaukee Bucks 106

Detroit Pistons 115





Chicago Bulls 102

Orlando Magic 98





Dallas Mavericks 103

Denver Nuggets 89





Globo Esporte