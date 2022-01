Jogo entre Bologna e Inter de Milão é suspenso em meio à nova onda de Covid-19 na Itália

(Foto: Getty Images)





O jogo desta quinta-feira entre a Inter de Milão e o Bologna, válido pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, foi suspenso, depois de 24 horas de muitas incertezas. A partida teve de ser adiada após um surto de Covid-19 no elenco do Bologna, mas ainda não teve nova data marcada.

Por causa da confusão até a confirmação da suspensão, os jogadores da Inter tiveram de ir ao gramado do estádio Renato Dall'Ara. O técnico Simone Inzaghi aproveitou para comandar uma atividade durante 45 minutos.

— Houve muita confusão, nós estamos presenciando situações anômalas. Temos adiamentos e posições tomadas pelas autoridades de saúde, que decidem independentemente, dependendo da região são feitas escolhas diferentes. Não há um guia — comentou o CEO da Inter de Milão, Beppe Marotta, em entrevista coletiva.

O Conselho do Campeonato Italiano aprovou nesta quinta-feira novas regras para a competição levando em consideração o impacto dos novos casos de Covid-19 nos clubes.

Na teoria, a Internazionale volta a campo no próximo domingo, para enfrentar a Lazio no estádio Giuseppe Meazza. O Bologna solicitou à Serie A que o seu compromisso no mesmo dia contra o Cagliari também seja adiado. A Inter lidera o Campeonato Italiano, com 46 pontos.

