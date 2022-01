Junior Alonso e Nathan Silva: zaga titular do Atlético-MG entra na mira do futebol europeu

O Atlético-MG pode ter duas grandes baixas no time titular campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Os zagueiros Nathan Silva, 24 anos, e Junior Alonso, 28, têm propostas do futebol europeu e podem deixar a equipe nesta janela de transferências.

Segundo informação da Rádio Itatiaia, a proposta por Nathan Silva vem do futebol italiano, e teria valor estimado em 6 milhões de euros (R$ 38 milhões). Ao jogador, teria sido proposto um salário bem acima do vencimento atual no Galo.

Já a oferta por Junior Alonso, capitão e um dos pilares do time de Cuca em 2021, seria de 8 milhões de euros, cerca de R$ 50 milhões. O clube interessado é o Krasnodar, da Rússia, que também teria proposto salário astronômico ao paraguaio.

O Atlético estuda as ofertas, está inclinado a aceitá-las e já até iniciou um mapeamento de possíveis reforços no mercado (principalmente exterior). Os atletas também já estão cientes das possibilidades de saída.

Nathan foi a grata surpresa na temporada de 2021. Retornou ao clube no meio da temporada, após se destacar no Atlético-GO, e foi um dos pilares da defesa. Fechou o ano com 34 jogos, três gols e uma assistência.

Já Alonso é um dos grandes destaques individuais do time. O paraguaio chegou ao Galo em 2020, a pedido de Jorge Sampaoli, e sempre foi titular. Em 2021, fez 51 partidas, com um gol e uma assistência.

Globo Esporte