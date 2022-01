NBA: Jaylen Brown faz 50 pontos, e Celtics batem o Magic na prorrogação

(Foto: Brian Fluharty-USA TODAY Sports)





Foi preciso uma prorrogação e um Jaylen Brown inspirado para o Boston Celtics vencer o Orlando Magic. O astro dos Celtics deu show para arrancar o empate com 21 pontos só no último quarto. No total, ele anotou 50 pontos e comandou a vitória por 116 a 111 neste domingo, em mais uma rodada da temporada regular da NBA, em Boston.

O show de Jaylen Brown

Foi a maior pontuação da carreira do astro dos Celtics. Além dos 50 pontos, ele ainda saiu com 11 rebotes para conseguir um duplo-duplo. Só cometeu muitos erros no segundo quarto, acabando o jogo com sete turnovers.

Dennis Schroder foi decisivo na prorrogação e fechou o jogo com 21 pontos. Marcus Smart foi mais uma peça importante dos Celtics, com 17 pontos.

Ladeira abaixo para o Magic

O Orlando ficou muito perto de encerrar uma sequência negativa de jogos. Foi a quinta derrota seguida do time da Flórida, que contou com 33 pontos de Terrence Ross e 23 pontos de Garry Harris.

O jogo

Os Celtics começaram com uma defesa muito sólida e abriram 7/0. O Magic chegou a ensaiar uma reação no fim do primeiro quarto, mas Marcus Smart deixou o Boston em vantagem com 100% de aproveitamento em sete lances livres: 28 a 19.

Os donos da casa cresceram com as bolas de três pontos no segundo quarto e chegaram a abrir 14 pontos de vantagem (37/23). Jaylen Brown anotou 10 pontos na parcial. Só que os Celtics erraram muito e quase tomaram a virada: 45 a 42.

Jaylen Brown continuou liderando o Boston, mas o Orlando cresceu comandado por Gary Harris e Terrence Ross, com 11 pontos de cada um no terceiro quarto. Assim, o Magic arrancou a virada: 77 a 65.

Ross continuava com a mira calibrada, guiando o Magic, que chegou a ter 12 pontos de vantagem (87/75). Foi quando começou o show de Jaylen Brown. O astro dos Celtics anotou 21 pontos em pouco mais de sete minutos e foi fundamental para o empate em 100 a 100. O jogo foi à prorrogação.

No período extra, Dennis Schroder comandou os Celtics, anotando oito pontos. Jaylen Brown e Al Horford anotaram bolas decisivas de três pontos, e o Boston venceu por 116 a 111.

Campanhas

Boston Celtics: 18v e 19d (9º do Leste)

Orlando Magic: 7v e 30d (14° do Leste)





Doncic retorna e comanda vitória dos Mavs

Depois de perder 10 jogos por causa de uma lesão no tornozelo e por entrar no protocolo de afastamento por covid, Luka Doncic voltou em grande estilo ao Dallas Mavericks. Neste domingo, o esloveno ficou muito perto de um triplo-duplo, com 14 pontos, 10 assistências e 9 rebotes. Josh Giddey conseguiu o triplo-duplo para o Oklahoma City Thunder (17 pontos, 14 assistências e 13 rebotes), mas foi o time texano que ficou com a vitória: 95 a 86.

Campanhas

Oklahoma City Thunder: 13v e 23d (13º do Oeste)

Dallas Mavericks: 18v e 18d (7º do Oeste)

Suns colam nos Warriors

O Phoenix Suns se igualou ao Golden State Warriors no número de vitórias, mas ainda é o vice-líder do Oeste por ter um jogo a mais. O time de Salt Lake City venceu o Charlotte Hornets neste domingo por 133 a 99, com 24 pontos de Devin Booker e duplo-duplo de Jalen Smith (19 pontos e 12 rebotes).

Campanhas

Charlotte Hornets: 19v e 18d (7º do Leste)

Phoenix Suns: 28v e 8d (2º do Oeste)





