Fifa inicia venda de ingressos para o Mundial de Clubes, que terá participação do Palmeiras

(Foto: Pedro Martins / MowaPress)





Começou neste domingo a venda de ingressos para as partidas do Mundial de Clubes, que acontecerá entre 3 e 12 de fevereiro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, com a participação do Palmeiras.

As entradas para a semifinal, no dia 8 de fevereiro, contra o vencedor do duelo entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito, custam entre cerca de R$ 40 e R$ 300, na conversão atual.

Já os ingressos mais baratos para a final, no dia 12, têm um valor um pouco mais alto, partindo de R$ 75. Os mais caros também custam R$ 300.

As entradas para o Mundial de Clubes estão sendo comercializadas pelo revendedor oficial da Fifa - clique aqui para comprá-los.

Os outros times participantes da competição são o Chelsea, da Inglaterra, o Al Hilal, da Arábia Saudita, o Al Jazira, dos Emirados Árabes, e o Pirae, do Taiti.

Globo Esporte