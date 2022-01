Preferido da gestão de Ronaldo, uruguaio Paulo Pezzolano negocia para ser o novo técnico do Cruzeiro

O técnico uruguaio Paulo Pezzolano, 38 anos, é o preferido da diretoria do Cruzeiro para assumir a vaga deixada por Vanderlei Luxemburgo no comando técnico da equipe. Ex-técnico do Pachuca-MEX, Pezzolano é velho conhecido do diretor Paulo André e se encaixa no perfil buscado pela gestão de Ronaldo Fenômeno.

A informação da negociação foi antecipada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo ge. As conversas estão em andamento, e fontes disseram à reportagem que Pezzolano gostou do projeto apresentado pelo Cruzeiro. Um acerto, porém, pode não ser tão simples, já que o treinador também recebeu sondagens de outras equipes da América do Sul e pretende analisá-las.

A favor do Cruzeiro, pesa o fato de que Pezzolano vê com bons olhos a possibilidade de trabalhar no Brasil como técnico pela primeira vez. Ex-jogador, o uruguaio vestiu a camisa do Athletico-PR em 2006, quando dividiu vestiário com Paulo André.

Em 2019, inclusive, o dirigente tentou levá-lo para o próprio Furacão, mas o técnico acabou acertando com o Pachuca, onde ficou três temporadas até deixar a equipe em novembro. Agora, é novamente ele quem conduz as tratativas para tentar trazer Pezzolano para Minas Gerais.

A visão no Cruzeiro é de que o uruguaio se encaixa perfeitamente no perfil buscado pela atual diretoria, que desligou Vanderlei Luxemburgo no início da semana alegando questões financeiras. Conforme já antecipado pelo ge, o clube busca um nome da nova geração, que esteja dentro da realidade financeira, trabalhe com as categorias de base e esteja disposto a um projeto de longo prazo.

Pezzolano é o preferido e o único nome com quem a diretoria celeste mantém tratativas no momento. O Cruzeiro, porém, segue estudando outras possiblidades, até mesmo em função das demais propostas que o treinador tem em mãos.

A intenção da diretoria é anunciar o novo treinador até o início da próxima semana, próximo da apresentação da equipe para o início da pré-temporada, marcada para o dia 4 de janeiro.

