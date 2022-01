Presidente do Cruzeiro diz que buscou reforços por incerteza sobre venda da SAF: "Mercado dinâmico"

(Foto: Bianca Crispim/Cruzeiro)





O presidente Sérgio Santos Rodrigues vem sendo muito criticado nos últimos dias, em meio à desistência da equipe de Ronaldo, que faz a transição no Cruzeiro, em contar com alguns dos nove reforços contratados com aval do mandatário do clube. Sérgio falou pela primeira vez sobre o assunto.

Os acordos foram celebrados na primeira quinzena de dezembro, mesmo com o acerto encaminhado para venda de 90% das ações da SAF para a empresa comandada pelo ex-atacante. Segundo Sérgio, as decisões no mercado foram tomadas em função da incerteza sobre a assinatura por parte do Fenômeno.

- As atitudes que nós tomamos foram porque não tinha certeza que o negócio (com Ronaldo) iria acontecer. Estou acostumado com isso na minha vida empresarial: várias conversas, mas, se não assina, não fechou.

O staff de Sidnei, comunicado sobre a impossibilidade de cumprir com o acordo previamente estabelecido, prometeu tomar medidas judiciais. Questionado se esse será o caminho em relação aos contratos que não serão cumpridos, Sérgio disse que tem os casos estão sendo tratados de forma separada.

"Vai depender de cada caso. Pré-contratos foram feitos, mas estamos discutindo com todos, individualmente, para resolver da melhor forma"

Sérgio Santos Rodrigues ainda ressalta que houve aprovação em relação aos nomes buscados e à renovação com Luxemburgo. O treinador foi comunicado pela equipe de transição que não seguiria no clube por motivos financeiros. O uruguaio Paulo Pezzolano está resolvendo detalhes finais para assinar contrato e assumir a equipe.

- Tomamos atitudes, e acho que foram até bastante aprovadas em relação aos reforços e à renovação do Luxemburgo, mas infelizmente acabou não sendo o caminho que optaram, mas vamos torcer para que dê certo.

Entre os nove jogadores anunciados, Pará é o único que oficializou a saída. O zagueiro Sidnei também foi comunicado que não será possível arcar com os custos do acordo inicial. Ele não pretende reduzir salário para ficar. Edu tem apresentação mantida, assim como Maicon e Machado, ao menos até o momento. Fernando Neto, João Paulo e Pedro Castro aguardam uma resposta definitiva. Jailson, em função do perfil (idade/vencimentos), dificilmente seguirá.

O Cruzeiro tem acerto apalavrado com o técnico Paulo Pezzolano, mas fará o anúncio oficial apenas após a assinatura do vínculo. A expectativa é ter o comandante na apresentação do elenco, marcada para terça-feira. O primeiro compromisso na temporada será dia 26 de janeiro, contra a URT, no Mineirão, na estreia do Campeonato Mineiro.

Globo Esporte