Reinício do Campeonato Italiano é ameaçado por 87 novos casos de Covid-19 nesta semana

A volta do Campeonato Italiano, após paralisação de fim de ano, está ameaçada por conta do aumento dos casos de Covid-19 no país. Desde o início desta semana, foram 87 novos casos nos clubes da Série A, entre jogadores e membros das comissões técnicas. Dos dez jogos marcados para a 20ª rodada, nesta quinta-feira, cinco podem ser adiados pelas autoridades de saúde local.

Até o momento, a liga italiana não alterou o calendário e os dez jogos seguem confirmados. Porém, vários deles estão sendo analisados pelos órgãos de saúde locais e têm boas possibilidades de serem adiados. Os casos mais prováveis são Juventus x Napoli, Spezia x Verona, Veneza x Salernitana, Fiorentina x Udinese e Atalanta x Torino.

Napoli, Salernitada e Juventus foram as primeiras equipes a causarem alerta na liga italiana por casos de Covid-19. Na sequência, Udinese, Verona e Torino tiveram jogadores positivando, e aumentando a preocupação com o retorno da competição.

Globo Esporte