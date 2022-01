Sem resposta de Pablo, presidente do Ceará descarta a contratação do atacante do São Paulo

(Foto: Staff Images / CONMEBOL)





Com a falta de resposta de Pablo, o Ceará vai em busca de outras alternativas para centroavante. O Alvinegro tinha interesse no empréstimo do camisa 9 e recebeu uma resposta positiva do São Paulo, restava apenas a decisão de Pablo. A resposta ainda não chegou e o presidente do Ceará, Robinson de Castro, confirmou ao ge nesta segunda-feira que o jogador está descartado dos planos do time cearense.

O dirigente foi questionado pela reportagem nesta manhã e respondeu de forma sucinta sobre a negociação por Pablo:

– Descartado – escreveu ele, por mensagem.

O Ceará demonstrou interesse em Pablo na última semana passou a negociar com o São Paulo, que tem interesse em emprestar o jogador para algum clube. Inicialmente, o clube paulista desejava que o Alvinegro pagasse o salário integral do centroavante.

Os clubes chegaram a um acordo, mas o Ceará ainda esperava uma manifestação de Pablo, que tem mais dois anos de contrato com o São Paulo e teve uma temporada de atritos com a torcida por causa do desempenho ruim.

Sem negociação, o Vovô segue em busca de um nome no mercado para atuar como camisa 9 do time na temporada. O Ceará já contratou Richardson, Richard, Michel Macedo, Nino Paraíba e Iury Castilho. A previsão inicial do presidente do clube era de que oito reforços chegariam para o início do ano. O centroavante pode estar sendo buscado no mercado sul-americano.

Já o São Paulo ainda pretende emprestar Pablo. O clube está reformulando o elenco e quer emprestar atletas caros e pouco utilizados, mesmo caso de Vitor Bueno.

