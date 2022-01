Semifinal da Copa da Liga Inglesa entre Liverpool e Arsenal é adiada após mais casos de Covid-19

(Foto: Getty Images)





O primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa entre Arsenal e Liverpool, previsto para a próxima quinta-feira em Londres, teve o seu adiamento confirmado nesta quarta, após o pedido do clube de Anfield ser aprovado pela Liga de Futebol Inglesa (EFL).

A ida da semifinal vai ser realizada no dia 13 de janeiro, em Anfield, e o confronto de volta ficou para o dia 20 de janeiro.

O Liverpool solicitou o adiamento da partida diante do crescente número de casos positivos de Covid-19 no elenco e também entre funcionários do clube. O mais recente foi do auxiliar técnico Pepijn Lijnders, que comandaria a equipe contra o Arsenal, no lugar do treinador Jürgen Klopp, também infectado.

— O surto deixou o Liverpool sem o número suficiente de jogadores e funcionários para participar do jogo como previsto originalmente. O clube agradece à EFL e ao Arsenal pela compreensão, assim como os torcedores dos dois times — declarou o Liverpool, em nota.

Os três jogadores do Liverpool com Covid-19 são os brasileiros Alisson e Roberto Firmino, além do zagueiro camaronês Joel Matip. Há outros desfalques, por motivos diversos: Mohamed Salah, Sadio Mane e Naby Keita disputam a Copa Africana de Nações com suas respectivas seleções; Thiago Alcântara, Takumi Minamino, Divock Origi, Nat Phillips e Harvey Elliot estão machucados ou recuperando a forma após leões; e Andy Robertson está suspenso.

