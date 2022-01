Técnico diz que substituição de goleiro contra Atlético-MG estava combinada; Tomate agradece

Depois da repercussão da imagem do goleiro Tomate, do Andirá, chorando ao ser substituído na derrota do clube acreano para o Atlético-MG por 1 a 0, em jogo da segunda rodada do grupo 4 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nessa quarta-feira (5), no estádio Gilbertão, em Lins (SP), o técnico Kinho Brito, do Morcego, postou um vídeo nas redes sociais durante a noite para explicar o motivo da troca de goleiros na partida.

No vídeo, de quase seis minutos, o treinador aparece ao lado de Carlos e Tomate, goleiros personagens do episódio, e conta que a mudança foi combinada entre a comissão técnica e os jogadores na última terça-feira para que os dois pudessem ter a oportunidade de atuar em uma partida que teria transmissão televisiva para todo o Brasil através do SporTV.

– Primeiro momento é explicar que o Tomate não era o goleiro titular, era o Rikelmo. Após o primeiro jogo, a nossa derrota de 5 a 0 (para o Linense-SP), a gente resolveu fazer algumas mudanças, chamamos a comissão técnica ontem (terça) no nosso quarto aqui no hotel e a gente decidiu tomar uma decisão de dar oportunidade pro segundo e pro terceiro goleiro, respectivamente, o Tomate e o Carlos. A comissão técnica concordou e a gente tomou a iniciativa de chamar o Rikelmo no nosso quarto e explicou pra ele que não era um motivo técnico de ele estar saindo do time titular e sim que nós teríamos apenas mais esse jogo de visibilidade ao vivo no SporTV. E pelo tamanho do Rikelmo, que tem apenas 1,75m, mas é um goleiro de muita experiência do nosso estado, a gente decidiu dar essa oportunidade ao Tomate, que é um goleiro mais novo do que o Rikelmo, mais alto, então tendo um futuro de projeção melhor no futebol nacional. E a mesma oportunidade a gente daria pro Carlos, que também é um goleiro bem mais novo do que o Tomate e com uma altura também de projeção pro nosso futebol – diz.

O treinador destaca que a escolha pelo titular da partida foi feita através de votação da comissão técnica. Tomate venceu por dois votos a um e teve a chance de iniciar o confronto. Cada goleiro ficaria 45 minutos em campo, mas pela boa atuação de Tomate no primeiro tempo, o treinador optou para que ele recomeçasse a etapa final. Quando o pênalti saiu para o Atlético-MG, aos 18 minutos do segundo tempo, a comissão técnica debateu rapidamente sobre a mudança no banco de reservas e decidiu fazê-la antes da cobrança. Tomate deu o lugar a Carlos e viu de fora o gol que deu a vitória ao Galo. O camisa 12 caiu no choro no banco de reservas após a cobrança que abriu o placar no jogo.

– Colocamos em votação quem seria o goleiro titular e quem seria o reserva. O combinado seria 45 minutos para cada um deles. O Tomate correspondeu às expectativas, foi muito bem como todos sabem, teve ótimas defesas. Até por isso no intervalo decidi não tirá-lo. Esperar mais 15 ou 20 minutos pra que a gente pudesse colocar o Carlinhos no lugar dele. E foi uma decisão muito rápida. Aconteceu o pênalti, eu virei pra comissão técnica perguntei pra eles: coloco o Carlos agora ou espero o pênalti? Por unanimidade todos falaram: vamos colocar agora. E eu tomei a decisão final, então vamos colocar. Se o Carlos não pegar o pênalti eu sei que vão me criticar, mas a nossa vida de treinador é assim, a gente erra e a gente acerta. Se o Carlos tivesse pego o pênalti seria uma repercussão totalmente diferente – continua.

– Essa decisão não foi de forma alguma querendo prejudicar o Tomate, inclusive nós que decidimos dar a oportunidade para que ele pudesse mostrar o futebol dele na Copa São Paulo – conclui.

No vídeo, após o pronunciamento do técnico Kinho Brito, o goleiro Tomate agradece ao treinador e ao clube pela oportunidade e reforça que houve uma conversa antes da partida contra o Galo e estava acordado que os dois goleiros atuariam durante os 90 minutos. Ele lembra que o Andirá o ajudou a se recuperar de uma lesão no joelho a tempo de ter condições de jogo na Copinha.

– Primeiramente agradecer a Deus pela partida que fiz e agradecer ao Kinho também, que foi uma pessoa que abriu as portas do Andirá pra mim assim que assinou porque, querendo ou não, eu estava vindo de uma contusão no joelho e os times não queriam me aceitar, não queriam pagar meu tratamento. O Andirá fez das tripas coração pra pagar minha fisioterapia no joelho e agradeço muito a eles. Sei que não foi uma substituição boa, mas foi o combinado, a gente conversou entre si. Tivemos uma reunião entre nós e também damos uma oportunidade ao Carlos, que é novo, muito bom goleiro – afirmou o jovem arqueiro, que em menos de 24 horas ganhou mais de 400 mil seguidores no Instagram e foi convidado para um período de testes no Atlético-MG.

Coma derrota para o Atlético-MG o Andirá está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe encerra a participação na primeira fase neste sábado (8), contra o Desportivo Aliança-AL, às 14h15 (de Brasília), no estádio Gibertão.

Globo Esporte