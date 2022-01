Tomate ganha 300 mil seguidores após chorar ao ser substituído na Copinha e fará teste no Atlético-MG

O goleiro Tomate pode ser considerado o grande personagem até o momento da 52ª edição da Copa São Paulo. A fama chegou de maneira inesperada para o jogador do Andirá, time do Acre, que após duas rodadas já está eliminado do maior torneio de base do Brasil. E agora ele terá uma chance justamente no time que o tirou do torneio, o Atlético-MG.

Tomate se transformou em uma subcelebridade nas redes sociais. Em menos de 24 horas, o goleiro saltou de pouco mais de mil para 300 mil seguidores (e subindo...) no Instagram. Mas o que fez o goleiro se tornar popular em apenas um jogo?

Personagem até então desconhecido, o goleiro Eduardo Filgueira da Silva, apelidado de Tomate, vinha fazendo grande partida pelo Andirá-AC diante do poderoso Atlético-MG. Mesmo com o bom desempenho, o goleiro acabou sendo substituído aos 17 minutos do segundo tempo, logo após a marcação de um pênalti para o time mineiro (veja no vídeo acima).

O técnico do Andirá resolveu tirar Tomate para colocar o goleiro Carlos, de apenas 15 anos, na esperança do jogador reserva conseguir defender o pênalti e evitar a derrota para o Atlético-MG. O Galo não só marcou o gol como causou uma crise de choro em Tomate (veja no vídeo acima), que viu do banco de reservas a vitória do time mineiro por 1 a 0 e o fim do sonho se classificação para a próxima fase da competição.

– Passaram mil coisas na minha cabeça. Infelizmente tive que abrir mão. Mas é na vontade do senhor. Eu brilhei por conta dele esta noite. É muito emocionante. A gente trabalha no dia a dia. É fruto da nossa batalha. Estamos com a terceira rodada para cumprir tabela, com humildade, cabeça erguida – disse Tomate, logo após o fim da partida (veja no vídeo abaixo).

Goleiro Tomate explica emoções após substituição: "Mil coisas na minha cabeça, mas tive que abrir mão"

A cena de Tomate logo tomou as redes sociais e gerou comoção em todo o Brasil. Mais do que isso, chegou em vários jogadores, entre eles Richarlison, atacante da seleção brasileira, que comentou em uma das fotos do goleiro nas redes sociais.

– Deus te abençoe Mlk (sic). Vc (sic) estava bem demais – comentou o atacante que também defende o Everton, da Inglaterra.

Chance no Atlético-MG

Por conta do bom desempenho e da repercussão do caso, a diretoria das categorias de base do Atlético-MG convidou o garoto para um período de testes no clube depois da Copa São Paulo. Não existe garantia de que ele permanecerá no clube, mas receberá a oportunidade que tanto sonhou.

Tomate agradece apoio que recebeu nas redes sociais

Enquanto isso, a fama de Tomate nas redes sociais só aumentou. E o pegou de surpresa. Assustado com a repercussão e com o número de novos seguidores que ganhou, o goleiro usou o Instagram para agradecer o apoio que recebeu. A meta agora é ter tempo para conseguir responder as milhares de mensagens.

– Depois vou tirar um tempo para agradecer cada um de vocês. É muita mensagem. Eu não era muito acostumado com isso (risos). Mas daqui para a frente Deus vai abençoar e vou tirar um tempo para responder. Estamos juntos! – disse Tomate, através da rede social.

Sem chances de classificação, o Andirá apenas cumpre tabela na terceira e última rodada da primeira fase da Copinha. No sábado, o time encera o Desportivo Aliança-AL, às 14h15, no estádio Gilbertão, em Lins. Na outra partida da chave, Atlético-MG e Linense completam a rodada.

Globo Esporte