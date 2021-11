Abel é alvo de time saudita e vai falar com a família; Leila quer mantê-lo no Palmeiras

Abel Ferreira se disse no limite físico e mental após conquistar sua segunda Copa Libertadores pelo Palmeiras. Embora tenha contrato com o clube até o fim de 2022 e a nova presidente Leila Pereira queira sua permanência, o português deixou seu futuro indefinido.

Além do desgaste, o comandante alviverde já começou a receber procuras no mercado. O Al-Nassr, da Arábia Saudita, é o mais interessado no momento. O clube já sinalizou com a possibilidade de dar um contrato de dois anos e meio a Abel por 20 milhões de euros (R$ 127 milhões).

Equipes dos Estados Unidos também fizeram sondagens, mas em estágio menos avançado do que o Al-Nassr. Abel não tomou ainda uma decisão e quer conversar com sua família para definir o que fazer.

A esposa e filhas ainda moram em Portugal, e o técnico sempre fala da saudade que sente delas. Um dos argumentos que Leila tenta usar para manter Abel é convencê-lo a trazer a família para morar no Brasil.

Ao ge, a nova presidente já avisou que deseja contar com o treinador em 2022. Ela assume no dia 15 de dezembro e já falou em buscar reforços, algo que o técnico pediu nesta temporada e não foi atendido como desejava.

– É de minha vontade que o Abel, nosso técnico, permaneça no meu projeto. Isto com certeza eu vou conversar com o Abel. Ele tem contrato conosco até o fim do ano que vem, e acho que ele é extremamente importante para o projeto que a gente tem – disse Leila, após ser eleita.

Globo Esporte