Em parceria com a Binance e BrasilNFT, Vasco lança plataforma de NFTs com coleção histórica

A Binance, principal provedora mundial de ecossistema de blockchain e infraestrutura de criptomoedas, anuncia a parceria com o Vasco da Gama, um dos maiores times do Brasil. Neste dia 20, o clube coloca no ar o seu novo portal de NFTs, que terá como estreia tokens que relembrarão o histórico de luta antirracista do clube, por meio de uma reinterpretação da Resposta Histórica em uma estética Afrofuturista, em homenagem ao Dia da Consciência Negra.

Essa série especial de NFTs tem como objetivo marcar a data e também a sua estreia no universo dos tokens não fungíveis. A coleção, além da Binance como parceira, também conta com a BrasilNFT e tem o nome de "Espelho… de 1924 para o futuro!" e traz cinco artes digitais em NFT. O projeto foi idealizado por Helio Ricardo Rainho, Etnógrafo e Mestre em História e Bens Culturais, e pelo artista visual Juan Calvet.

O Vasco é conhecido por participar ativamente na luta antirracista, desde os primeiros anos de sua história, como no famoso episódio em que o time se recusou a assinar o ofício que tentava banir jogadores negros da Liga, em 1924. Os NFTs lembrarão a carta, que ficou conhecida como Resposta Histórica, e quase 100 anos depois ainda é motivo de grande orgulho para seus torcedores.

"A Binance está muito entusiasmada com essa parceria. Cada vez mais percebemos um movimento interessante em clubes de futebol que estão entrando no universo cripto. Sentimos muito orgulho, em especial por essa coleção. Entendemos o quanto a luta contra o racismo é de extrema importância no cenário global, então ver o Vasco da Gama usando o poder da tecnologia blockchain para difundir essa mensagem é muito gratificante" diz Mayra Siqueira, gerente geral da Binance no Brasil.

Além dessa coleção, o time já tem em mente diversas ações envolvendo NFTs. Um NFT infantil colaborativo, com a participação de crianças de todo mundo, e também ações que envolvem realidade aumentada e construção do metaverso são um dos planos futuros do Vasco da Gama.

O projeto inédito de NFTs busca inserir a marca Vasco da Gama em um contexto internacional dentro de uma unidade de negócio cada vez mais relevante, que é o mercado da arte digital e dos investimentos em ativos criptografados (tokens) não fungíveis, além de consolidar, através das técnicas do fanfiction e do storytelling, narrativas sobre feitos históricos do clube para torcedores, colecionadores e demais aficcionados.

As artes e as séries dos NFTs serão divulgadas nos canais oficiais do Vasco, do BrasilNFT e da Binance e estarão disponíveis para compra no site.