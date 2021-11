Avaí garante ida a série A e se torna clube com mais acessos na era dos pontos corridos

(Foto: Fabiano Rateke / Avaí F.C.)



Por Redação Blog do Esporte





O Avaí voltou a série A do Campeonato Brasileiro, ao lado de Botafogo, Goiás e Coritiba, e se tornou o clube com mais acessos conquistados na série B desde que a série A passou a ser disputada em pontos corridos. Os dados foram publicados pelo portal ge.

O clube catarinense já subiu em 2008, 2014, 2016, 2018 e agora em 2021. A equipe está isolada na classificação de mais acessos, com 5 acessos, seguido por América-MG, Coritiba e Sport, com 4 acessos, e Botafogo, Goiás, Atlético-GO, Vasco e Vitória, ambos com 3 acessos.

Por outro lado, o acesso não foi fácil para o clube avaiano. Diante do Sampaio Corrêa, a equipe chegou a estar atrás do placar, mas conseguiu a virada nos últimos minutos do tempo normal do segundo tempo. O clube maranhense ainda apertou os donos da casa, mas não conseguiu evitar a derrota.

O Avaí levou 15 mil torcedores para a Ressacada no último domingo (28).