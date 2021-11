Com gol no fim, Sérvia vira sobre Portugal e se classifica para a Copa do Mundo

Com uma virada aos 44 minutos do segundo tempo, a Sérvia venceu Portugal por 2 a 1 neste domingo, em Lisboa, e se garantiu na Copa do Mundo do Catar, em 2022. Em jogo válido pela última rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias, a seleção portuguesa viu a vaga escapar num gol de cabeça de Aleksandar Mitrovic. Tadic, para a Sérvia, e Renato Sanches, para Portugal, também balançaram as redes.

Com a vitória, a Sérvia chegou aos 20 pontos e ultrapassou Portugal na tabela de classificação do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Catar. O gol salvador de Aleksandar Mitrovic garantiu os sérvios no Mundial de 2022, enquanto os portugueses disputarão a repescagem. O adversário da seleção de Cristiano Ronaldo ainda será definido.

Acostumado a ser decisivo para a seleção portuguesa e para o Manchester United, não foi desta vez que CR7 fez a diferença. O jogador esteve apagado na maior parte do tempo, assim como a maior parte dos jogadores do ataque português. A dois gols de alcançar a marca de 800 na carreira, o Gajo passou em branco mais uma vez. Terá a missão de conduzir a equipe na repescagem.

Grande jogo na primeira etapa! As duas equipes buscando o ataque desde o início. A marcação adiantada de Portugal surtiu efeito no primeiro minuto da partida, com Bernardo Silva desarmando Gudelj e rolando para Renato Sanches finalizar abrindo o placar. A partir daí, a Sérvia, precisando da virada, passou a tomar conta do jogo, pressionando principalmente pela esquerda, com Tadic e Kostic. Aos 32, o camisa 10 finalizou da entrada da área e contou com desvio para marcar.

Já no intervalo o técnico Dragan Stojkovic deixou claro que iria em busca da classificação: substituiu o volante Gudelj pelo centroavante Aleksandar Mitrovic, que passou a fazer dupla com Vlahovic. Apesar disso, a pressão imposta pela Sérvia na maior parte do primeiro tempo não aconteceu no segundo. O jogo foi equilibrado, porém sem grandes chances de gol. Bom para Portugal, que se classificaria com o empate. Porém, aos 44 minutos, Tadic fez boa jogada na ponta direita e cruzou na medida para Mitrovic cabecear e virar a partida.

