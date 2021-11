Após Piton, Corinthians planeja renovações ao fim do Brasileirão e tem peças importantes na mira

(Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)





A renovação de Lucas Piton com o Corinthians, anunciada na última terça-feira, pode não ser a última da equipe em 2021. O clube tem feito alguns ajustes na programação financeira e vai abrir conversas com mais atletas após o fim do Campeonato Brasileiro.

Algumas peças importantes, cujos vínculos atuais foram renovados entre 2019 e o começo de 2020, tem contratos entrando na reta final, como era o do lateral-esquerdo. O goleiro Cássio, o lateral-direito Fagner, o zagueiro Gil e os volantes Gabriel e Roni são alguns dos jogadores com vínculo "apenas" até dezembro de 2022.

Embora o fim da próxima temporada ainda pareça distante, ter vínculo até dezembro do ano que vem significa poder assinar um pré-contrato a partir do meio do ano, algo que tende a ser evitado com jogadores que ainda estejam nos planos para a disputa dos campeonatos em 2022.

As situações, porém, são particulares e não há garantia de acerto com ninguém, por ora. Além dos citados, o atacante Marquinhos e o goleiro Guilherme também têm contrato até dezembro de 2022, e o volante Xavier até janeiro de 2023.

Ruan Oliveira, que está em processo de recuperação após uma correção de sua cirurgia no joelho, tem vínculo até junho de 2022, e o goleiro Caíque França deve se despedir do clube ao final de seu contrato atual, no fim do mês que vem.

Veteranos e jovens

Com ótimas chances de classificação à fase de grupos da Libertadores de 2022, o Corinthians terá um longo caminho a percorrer na próxima temporada, com, possivelmente, quatro torneios para disputar. A tendência é de que a base do time seja mantida, com a renovação das peças mais importantes.

Cássio, Fagner e Gil são exemplos de atletas que já passaram dos 30 anos, mas seguem como peças indispensáveis na equipe titular. Recentemente, aos 36 anos, Fábio Santos teve seu contrato estendido por mais um ano, justamente dezembro de 2022, quando termina o vínculo dos citados.

A tendência é de que todos cheguem a acordos com a atual diretoria por uma permanência. Os volantes Roni e Xavier já se assemelham ao caso de Piton, cuja renovação foi pensando também em facilitar e dar tranquilidade no processo de uma possível venda ao exterior.

Globo Esporte