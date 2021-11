Fernando Reis pede aposentadoria após doping no levantamento de peso

(Foto: Wander Roberto / COB)





Depois de ficar fora das Olimpíadas de Tóquio, Fernando Reis pediu à Federação Internacional de Levantamento de Peso (IWF na sigla em inglês) aposentadoria do esporte. Bronze no Mundial de 2018, o atleta de 31 anos ainda aguarda julgamento pelo doping que o tirou dos Jogos - em exame realizado no dia 11 de junho, ele testou positivo para hormônio do crescimento. As informações são de "O Globo" e confirmadas pela reportagem do ge.

O pedido de aposentadoria de Fernando foi feito pouco depois das Olimpíadas. No documento enviado à IWF, o atleta afirmou que não pretende competir mais em nenhuma competição internacional. Isso faz com que ele não precise mais se submeter a exames antidoping.

O procedimento de aposentadoria é reversível, mas para voltar ao esporte o brasileiro ainda precisa ser liberado em julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva Antidoping. Suspenso provisoriamente desde 16 de julho, ele pode pegar até quatro anos de suspensão.

