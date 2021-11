Gallardo fala em repensar futuro no River e diz: "Decisão mais difícil da minha vida"

(Foto: Getty Images)





A vitória sobre o Racing, na última sexta-feira, garantiu ao River Plate um título inédito na era Marcelo Gallardo - e que pode ter sido a "saideira" do treinador. Após a conquista do Campeonato Argentino, o comandante deu entrevistas em um tom de possível despedida, que já vinha sendo badalada pela imprensa local há alguns meses. Gallardo falou em repensar a carreira, uma vez que seu vínculo com o clube chegará ao fim, e ele optou por ainda não renovar.

- É a primeira vez que o meu vínculo acaba. Tenho dado tudo a este clube até hoje. É a primeira vez, em um momento de ansiedade e de análise, porque exige muito esforço. Acho que mereço a possibilidade de me repensar porque é preciso muita energia para continuar. Agora vou analisar, repensar - disse o técnico à "Espn".

Contratado pelo River no começo de 2014, quando ainda estava no início de sua carreira como técnico, Gallardo fez história ao ser o grande pilar para a reconstrução do clube depois de um rebaixamento para a Série B. Com ele, o time se tornou o adversário a ser batido na América do Sul, com a conquista de duas Copas Libertadores - uma delas sobre o grande rival Boca Juniors - e um vice-campeonato, além de um título na Copa Sul-Americana.

Ao todo, foram 13 títulos, três Recopas Sul-Americanas, três Copas da Argentina, duas Supercopas do país. E o último troféu pode ter sido o da liga nacional, um dos mais esperados desde que Gallardo assumiu o comando do River. Ele garantiu não ter decisão tomada, e que será uma escolha das mais complicadas.

Além da reflexão que se pode fazer, qualquer que seja a decisão, será muito difícil de tomar. Não sei se vai ser a mais difícil, desportivamente falando. Passamos por muitas situações... Mas pessoalmente, sim, pode ser a mais difícil da minha vida."

Uma das possibilidades para o futuro de Gallardo é assumir o comando da seleção uruguaia. Após demitir Óscar Tabárez depois de 15 anos, a federação do país tem como grande sonho a contratação do técnico argentino e já teria feito contato. O comandante do River, porém, garante que ainda não parou para pensar nas possibilidades, pois estava focado na possível conquista.

- O clube não merecia minha cabeça em outro lugar. Não queria ir além do desejo de vencer. A partir de agora, vou repensar seriamente para continuar porque o River merece que alguém tenha muita energia. Pensam que você pode relaxar, viver com calma. Mas não me permito relaxar porque estaria fazendo mal ao clube - comentou.

E, em meio às perguntas, Gallardo deixou no ar um tom de despedida ao falar sobre o desgaste de ter que se superar a cada temporada, mesmo já tendo feito história.

- Quando eu cheguei, pensei se estava preparado para isso. E vivi muitos momentos felizes. E se pode estar preparado, mas o futebol muitas vezes dá as costas para quem está preparado também. Aconteceu muito. Foram sete anos e meio de muito desgaste e foco, porque hoje você venceu e amanhã tem que vencer de novo.

Globo Esporte