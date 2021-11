Luisa Stefani e Laura Pigossi vencem Prêmio Brasil Olímpico no tênis

(Foto: Wander Roberto/COB)





Reconhecimento merecido. Depois de fazerem história em Tóquio ao conquistarem a primeira medalha do Brasil na história do tênis em Olimpíadas, Luisa Stefani e Laura Pigossi foram anunciadas como ganhadoras do Prêmio Brasil Olímpico na modalidade. Nesta quinta-feira (11), o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou os 51 melhores atletas em cada esporte, e as tenistas foram condecoradas com a premiação.

Se recuperando da lesão sofrida no US Open, Luisa Stefani, que recentemente voltou a escrever seu nome na história do tênis brasileiro ao entrar no top 10 do ranking de duplas da WTA, comemorou a temporada fantástica que viveu e celebrou o prêmio.

- Fico muito feliz, é uma grande honra receber esse prêmio. O ano foi muito especial e a medalha olímpica foi o auge da minha carreira até então. Foi inesquecível e não tenho palavras para descrever o sentimento desde a classificação até hoje, com essa conquista para o tênis brasileiro - disse.

Vale destacar que Stefani e Pigossi foram a última dupla a entrar nos Jogos de Tóquio, já que não participariam das Olimpíadas anteriormente. No Japão, a parceria brasileira teve uma caminhada fantástica, despachando favoritas e salvando quatro match points no jogo que valeu a medalha de bronze contra as russas Elina Vesnina e Veronika Kudermetova.

O COB também divulgou os concorrentes a Melhor Atleta do Ano. No feminino, a disputa será entre Ana Marcela Cunha (Maratona Aquática), a fadinha Rayssa Leal (Skate) e Receba Andrade (Ginástica Artística). Já no masculino os candidatos são Isaquias Queiroz (Canoagem), Italo Ferreira (Surfe) e Hebert Conceição (Boxe).

