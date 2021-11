Vicar revela equipes que disputarão Fórmula 4 Brasil em 2022

(Foto: F4 Italian Championship by FIA)





Promotora do “Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA”, a Vicar anunciou nesta segunda-feira (29) as equipes que disputarão a temporada inaugural da principal categoria-escola do automobilismo mundial, que passa a ser realizada no país a partir de 2022.

A lista inclui equipes renomadas, que serão responsáveis pela preparação dos 16 modelos Tatuus F4 T-021 – a moderna e ainda inédita geração dos carros produzidos pela famosa fábrica italiana baseada em Concorezzo, na região da Lombardia.

A meta da Fórmula 4 é servir de estágio de formação para os pilotos saídos do kart. “Para cumprir essa tarefa, o Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA contará com uma academia que oferecerá cursos sobre diversas áreas ligadas à profissão de piloto, como marketing esportivo, media training, mecânica e eletrônica automotivas, etc”, diz Fernando Julianelli, CEO da Vicar. “Um dos pilares desse aprendizado é o expertise de organizações e chefes de equipe que há anos têm sucesso na Stock Car”, completa o dirigente.

Em uma inovação implantada pela Vicar, no início de 2022 será realizado um sorteio entre os pilotos para a definição da equipe que cada um irá defender. Conheça as equipes:

Cavaleiro Sports

Na Stock Car Pro Series desde 2013, a equipe é chefiada por Beto Cavaleiro, que possui vasta experiência não só na preparação de carros na principal categoria do automobilismo brasileiro, mas também como piloto em diversos campeonatos do automobilismo nacional, incluindo a Stock Car. Instalado em Guarulhos (SP), na Stock Car o time atualmente conta com uma dupla que vem brigando pelo pódio regularmente. O campeão de 2015, Marcos Gomes, e Denis Navarro, que tem sido nomes constantes na briga pelo pódio. É uma performance será replicada na briga pelo título da Fórmula 4.

KTF Sports

A mais jovem das equipes confirmadas é a KTF. Criada em 2017 e comandada por Enzo Bortoleto – piloto com passagens por campeonatos de kart e fórmula na Europa –, a escuderia baseada em Cotia (SP) em pouco tempo se firmou como uma das forças do competitivo grid da Stock Car Pro Series e também da Stock Car Light. A sigla que dá nome à equipe (K-T-F: Kart, Turismo e Fórmula) deixa claras as intenções do time, dono de poles e vitórias na Stock Car, títulos na Stock Car Light e multicampeão das 500 Milhas de Kart – maior evento do calendário de kart do Brasil. Com credenciais tão fortes conquistadas em um curto espaço de tempo, o novo desafio será tentar o título na F4.

Full Time Sports

Dono de um título de Stock Car (2014) e duas conquistas na Corrida do Milhão (2014 e 2018) com Rubens Barrichello, o engenheiro Maurício Ferreira é mais um grande nome que comandará um time na briga pelo título inaugural do Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA. Desde sua fundação, em 2004, a escuderia baseada em Vinhedo (SP) já acumulou experiência em outras categorias de monopostos, como a Fórmula 3 e a Fórmula Renault – na qual foi campeã com Felipe Lapenna em 2006. Com esta bagagem, a equipe – que em 2021 conta com Barrichello, Tony Kanaan, Rafael Suzuki e o argentino Matías Rossi no grid da Stock Car Pro Series – certamente será uma força importante no novo campeonato.

TMG Racing

Comandada por Thiago Meneghel, conhecido chefe de equipe da Stock Car Pro Series com várias vitórias no currículo, a equipe é uma das mais sólidas do automobilismo brasileiro, tendo contado com nomes como Valdeno Brito, Átila Abreu e Ricardo Zonta, além do trio atual – Allam Khodair, Diego Nunes e Christian Hahn. Baseado em Americana (SP), o time será reforçado no próximo ano com a chegada de Nelsinho Piquet. Paralelamente, disputará o primeiro ano da Fórmula 4 Brasil. Com estrutura de ponta e uma presença contínua entre os melhores times da Stock Car, a TMG já se posiciona como candidata a grandes resultados no ano que vem.