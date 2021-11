RD Congo vence Benin e avança para mata-mata por vaga na Copa do Mundo

(Foto: Jekesai NJIKIZANA / AFP)





Mais uma seleção africana classificada para a fase decisiva por uma vaga na Copa do Mundo de 2022. A República Democrática do Congo venceu Benin por 2 a 0, neste domingo, em casa, superou o adversário em pontos na última rodada do Grupo J das eliminatórias e avançou ao mata-mata que levará cinco de 10 equipes à disputa no Catar no ano que vem. Mali, Egito, Senegal e Marrocos são as outras nações garantidas nos confrontos decisivos.

A primeira e única vez que a RD Congo participou de uma Copa foi em 1974, quando o país se chamava Zaire. No Mundial da Alemanha, caiu no grupo do Brasil, perdeu na estreia para a Escócia por 2 a 0, depois por 3 a 0 para a Seleção e encerrou a campanha zerada ao ser goleada por 9 a 0 pela Iugoslávia.

Dois pontos atrás na classificação, os congoleses precisavam ganhar neste domingo em Kinshasa para manter o sonho de voltar à Copa. Comandada pelo veterano técnico argentino Hector Cúper, duas vezes seguidas vice-campeão europeu com o Valencia nas temporadas de 2000 e 2001, a RD do Congo abriu o placar de pênalti logo aos 10 minutos, cobrado por Mbokani. No segundo tempo, selou a vitória em gol de Malango, aos 30.

RD Congo chegou a 11 pontos e deixou Benin com 10. Mais atrás e eliminados antecipadamente, Tanzânia e Madagascar empataram por 1 a 1, terminando em terceiro com oito e quarto com quatro, respectivamente.

Outro 1 a 1 do início de disputas do dia na África foi também entre duas seleções que não tinham mais chances de classificação. Zimbábue e Etiópia também empataram pelo Grupo G. QUem fez bonito na partida foi Mahachi. Acertou chute de primeira da intermediária depois de rebatida do goleiro, aos 39 de jogo. Ahmed igualou o placar quase no fim, aos 41.

Globo Esporte