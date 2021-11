Corinthians goleia Nacional e vai à final da Libertadores; clube diz que Adriana foi vítima de injúria racial

O Corinthians está na final da Libertadores feminina! Nesta terça-feira, o Timão de Arthur Elias passou com tranquilidade pelo Nacional, do Uruguai, com uma goleada por 8 a 0.

Os gols foram marcados por Giovana Campiolo, Diany, Vic Albuquerque, Gabi Portilho, Jheniffer, Adriana (de pênalti), Juliete e Grazi. Todos os jogos do torneio estão sendo disputados no Paraguai.

Após o gol de pênalti, Adriana, segundo o Corinthians, foi vítima de injúria racial.

Vic ouviu a companheira sendo chamada de "macaca" por uma jogadora adversária na comemoração e logo partiu para cima da arbitragem para reclamar. A assessoria de imprensa do Timão publicou o fato nas redes sociais e divulgou uma nota explicando o ocorrido.

No gol seguinte, o oitavo, Grazi comemorou com o punho cerrado e erguido, acompanhada por todo o elenco, em manifestação antirracista. Depois da partida, Valeria Colman, capitã do Nacional, que não foi a jogadora acusada de injúria racial, disse:

– Quero publicamente pedir desculpas se alguém se sentiu ofendida por uma de nós, não era a nossa intenção.

Adriana também deu entrevista:

– Bem feliz primeiramente pelo resultado, buscávamos tanto chegar à final. Feliz por fazer o que eu amo dentro de campo e ajudar a equipe. A gente trabalha para isso, jogar futebol independentemente de qualquer coisa.

– Queria falar sobre o lance do pênalti, uma causa que a gente trabalha tanto para que não aconteça. Não vi o que ela falou, mas vi que quem escutou se sentiu mal, depois que as meninas me contaram, me senti mal, nunca passei por uma situação dessas. A gente trabalha para que não aconteça, numa competição assim ainda pior. Espero que ela respeite o nosso trabalho, que não aconteça com ninguém, é uma sensação horrível. Espero que ela respeite e que isso não aconteça com ninguém.

A decisão acontece neste domingo, no Parque Central, em Assunção, contra o Santa Fé, da Colômbia. O Corinthians chega com cinco vitórias em cinco jogos e apenas dois gols sofridos e 17 marcados.

A equipe busca o tricampeonato, já que conquistou a Libertadores em 2017 e 19. No Brasil, apenas o São José possui três títulos da competição continental feminina. Santos e Ferroviária são as outras duas equipe com o bi da Libertadores.

Confira a nota oficial do Corinthians:

"O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento do relato das atletas do futebol feminino a respeito de injúria racial ocorrida na semifinal da Libertadores, a qual repudia veementemente. O clube se solidariza com Adriana e as demais jogadoras e, de imediato, presta a elas todo o apoio necessário.

A delegação feminina contará com todo suporte jurídico cabível para a apuração necessária e a punição contundente desse ato inaceitável.

Atenciosamente,

Sport Club Corinthians Paulista."

Globo Esporte