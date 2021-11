Eliminatórias da Oceania são marcadas para março de 2022, no Catar

A Fifa anunciou nesta segunda-feira de manhã que as eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo de 2022 serão disputadas de 14 a 30 de março do ano que vem, no Catar. O vencedor do minitorneio regional ainda precisa decidir com o quarto colocado da Concacaf a vaga na competição na repescagem mundial, marcada para a mesma sede, em 13 e 14 de junho - o quinto lugar da América do Sul duela com um representante da Ásia que sai do confronto entre os terceiros colocados dos dois grupos.

São nove seleções na disputa pela vaga da Oceania na repescagem depois que Samoa a Samoa Americana desistiram de participar. O formato do minitorneio é bem parecido com o do Mundial de Clubes. Consiste num primeiro confronto entre as duas seleções piores classificadas no Ranking da Fifa. Em seguida, segue o chaveamento quartas, semifinal e final - o sorteio é nesta segunda-feira. Todas as fases são em jogo único.

A Oceania não organizou as eliminatórias antes por causa das restrições na região depois do início da pandemia de covid-19. As grandes viagens entre as ilhas que formam o continente e as restrições de quarentena inviabilizaram os confrontos.

Globo Esporte