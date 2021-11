Copa Davis terá limitação de público e contato restrito para os tenistas em Madri

(Foto: Divulgação / Davis Cup)





Com o aumento de casos de Covid-19 na Europa, a Copa Davis decidiu tomar algumas medidas para evitar o contágio durante a disputa da fase final da competição, que foi cancelada em 2020 por conta da pandemia. Se, em Innsbruck, na Áustria, as partidas serão realizadas com portões fechados, em Madri, na Espanha, a capacidade de público será liberada em até 75%. E as restrições não param por aí.

Depois de fazerem testes antes de viajarem para o torneio, os tenistas precisarão cumprir algumas imposições durante a disputa da Davis em Madri, uma das três sedes ao lado de Innsbruck e Turim. De acordo com informações do As, os atletas irão passar por exames PCR de dois em dois dias, e além disso terão que viver em uma espécie de "bolha", podendo ter contato apenas com pessoas de suas equipes - a interação com familiares ou outros hóspedes dos hotéis está expressamente proibida.

A utilização de máscaras também é obrigatória. Os tenistas podem abdicar do uso delas apenas em treinos e jogos oficiais. Para manter uma vigilância maior, os atletas terão suas temperaturas aferidas assim que chegarem aos locais de partida.

Com o avanço da vacinação, os tenistas viveram um segundo semestre de 2021 bem mais tranquilo, com os torneios recebendo público total e em algumas situações sem a obrigatoriedade de máscara. Porém, o aumento de casos na Europa, principalmente no leste, fez com que a Copa Davis precisasse criar um esquema evitando ao máximo a contaminação dos envolvidos.

A fase final da Copa Davis começa nesta quinta-feira (25) e vai até o dia 5 de dezembro. As 18 equipes estão divididas em seis grupos de três componentes. Os vencedores de cada chave e as outras duas melhores campanhas avançam para as quartas de final, quando o sistema passa a ser eliminatório. A Espanha é a atual campeã e tenta defender o título conquistado em 2019.

