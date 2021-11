Após vazamento de áudios, Paulo Paixão pede demissão do Inter

(Foto: Ricardo Duarte/Inter)





Paulo Paixão não faz mais parte da comissão técnica do Inter. Contratado para ser o coordenador da preparação física de Diego Aguirre, o profissional de 70 anos pediu demissão do clube após ter áudios vazados nesta segunda-feira (leia a transcrição no fim do texto).

Em dois arquivos, ele relata a um amigo a queda de rendimento da equipe, a falta de opções no banco de reservas, chama Boschilia de "enganador" e cita que alguns jogadores deveriam ser negociados pelo tempo de clube. O assunto principal é a derrota para 2 a 1 para o Flamengo, no sábado, pela 34ª rodada do Brasileirão.

O anúncio oficial ocorreu em nota oficial divulgada pelo clube nesta noite. No texto, o próprio Inter afirma que o motivo do pedido de desligamento foi a divulgação da conversa privada em larga escala. O profissional fez um breve comunicado no qual pede desculpas ao clube.

- Olá, pessoal. Estou aqui para fazer um comunicado, houve um vazamento de áudio no qual fiz o desabafo com um amigo em particular. Infelizmente esse áudio vazou. Após esse vazamento, procurei meu diretor-executivo e pedi demissão. Nestes 47 anos de profissão, e peço desculpas aos jogadores, direção, comissão técnica, funcionários e torcedores do Inter, em todo esse tempo de profissão jamais me ocorreu isso. É um momento no qual eu tenho que entender que se eu errei, tenho que assumir o erro. Estarei na torcida. Com o trabalho desenvolvido com o Diego Aguirre dentro do vestiário, com certeza os atletas irão alcançar o objetivo que é a classificação para a Libertadores. Estarei em casa torcendo como nunca, fervorosamente, para que esse grupo junto com a direção, funcionários, comissão técnica e os torcedores, atinjam o objetivo. O Inter é grande, o Inter é campeão mundial - disse.

Logo após a divulgação da saída de Paixão, Boschilia se manifestou contra o adjetivo de "enganador" que o preparador físico lhe atribuiu. O meia reforçou principalmente o esforço para voltar a jogar em alto nível após ficar um longo tempo parado por conta de lesão no joelho.

- Hoje chegou a mim um áudio em que meu nome é citado, então achei que era importante me posicionar. Primeiramente quero dizer que discordo do teor do áudio. Nunca "enganei" ninguém na minha carreira, por onde passei. Quero deixar bem claro também que, apesar de ter passado por um ano muito difícil, com uma recuperação de lesão muito complicada, nunca deixei de trabalhar e respeitar a gigante camisa que visto. Todos no clube sabem o profissional que eu sou e o quanto eu trabalho para estar no meu melhor. Minha família vive cada dor comigo, cada dia ruim... Eles sabem o quanto eu me importo e o quanto eu me cobro para ser o melhor possível todos os dias. O quanto eu gosto da minha profissão, o quanto eu gosto de vestir a camisa do Inter. Infelizmente, nesta temporada ainda não consegui ajudar da forma que eu gostaria. Mas estou sempre me dedicando ao máximo para jogar e atingir meu melhor nível sempre que eu entro em campo. Obrigado! - escreveu Boschilia.

Multicampeão, Paixão foi o preparador físico do Inter nas temporadas de 2005 e 2006, com os técnicos Muricy Ramalho e Abel Braga, e em 2013, com Dunga. Ele deixou o Bahia em novembro de 2020 e depois retornou ao Beira-Rio para a terceira passagem.

Confira a nota divulgada pelo Inter:

"O Sport Club Internacional comunica que o Coordenador de Preparação Física Paulo Paixão pediu demissão do cargo. O profissional procurou o diretor-executivo Paulo Bracks e alegou não ter mais ambiente para seguir no Clube.

Paixão lamenta o episódio da divulgação de um áudio privado e pede desculpas ao grupo de jogadores e ao Internacional. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência de sua carreira".

Leia a descrição dos áudios

Primeiro áudio

"Fala, meu cumpadi, bom dia! Coisa boa saber que vocês estão bem aí, tá? Graças a Deus, né! Por aqui também estamos todos bem, graças a Deus. Fui dormir três horas da manhã, nossa! Esses jogos nesses horários são desgastantes. Te prende o dia todo. Depois, entra na noite, na madrugada… Mas tudo bem!

Nosso sentimento de vestiário também é esse, de que as nossas forças não foram suficientes porque o adversário é melhor. Isso aí é fundamental. Então, a torcida tem que entender isso. A gente fica feliz quando vê esse tipo de reação o torcedor entender que seus esforços não foram… Não se deixou de ter trabalho, de buscar. Porém, o adversário é melhor.

Isso é igual boxer. Boxer está esforçado, está lutando, o outro está só na técnica e daqui a pouco 'tum', vai, foi. É o que o Flamengo fez. Dormimos uns 15 minutos ali, 12 minutos, eles fizeram os gols, depois o time buscou. Mas aí, amigo… Aí você, malandro da bola, sabe como que é.

Tem que ter alguém, não adianta ser dois, três. Tem que ter a metade. Mas está legal. O nosso campeonato é com o Corinthians, com Fluminense, que vai ser quarta-feira. Isso aí já foi conversado no vestiário, entendeu? E nós temos que trazer pontos fora, temos que buscar. E nada melhor que esse jogo contra o Fluminense. Eles ganhando hoje (domingo) ou não do América, se empatar, não importa. A decisão é com eles quarta-feira. E vamos buscar.

Valeu, cumpadi? Obrigado sempre por essa força. Você é da bola, tem essa experiência e sei que está junto da gente no vestiário, com nosso pensamento. E sei que esse sentimento também é de outros. Mas é um sentimento que o senhor está dentro, tem a nossa amizade, nosso carinho, nosso respeito, amizade íntima. Então sabe que a gente faz ali, né.

Porque é assim, né. No futebol, se você não souber por que perdeu, por que ganhou, para, entendeu? Então, nosso sentimento foi esse e bola para frente, vamos continuar o trabalho. Time está correndo, graças a Deus. Então, essa é a tônica para a gente buscar nesses quatro jogos finais aí a pontuação necessária."

Segundo áudio

"Fala, meu cumpadi, desculpa aí estender um pouco mais. Ainda tem outra dificuldade. O Diego (Aguirre) olha para trás, para o banco, é só garoto. É o Boschilia enganador, que não é mais garoto ali, mas tudo garoto. Time vai ter que contratar.

Se quiser fazer alguma coisa para o ano que vem, vai ter que contratar. E trocar umas peças que já estão com muito tempo de clube, sabe. Fazer uma permuta. Patrick com não sei quem, Dourado com não sei quem, Cuesta… Entendeu? Tem que renovar, cumpadi. É muito tempo ali, enfim. É difícil.

Treinador olha para trás assim, aí o Renato olha para trás, caramba! Arrascaeta, não sei quem. Quer dizer, é esse entendimento, nós somos da bola há muito tempo. Mas é fundamental esse papo de roda, entendeu? Ele vai ajudando. Acima de tudo, a gente tem conversado com o presidente tudo isso.

Não dá para olhar para trás e "vou fazer o quê?". Não pode ser assim, não, entendeu? Vamos ver. Valeu, meu cumpadi, desculpe aí. Mas é fundamental conversar com você, o senhor tem esse entendimento, é da bola, para dar essa espalhada na rapazeada. Beijo no coração, meu cumpadi! Ótimo domingo!

