Fifa marca Mundial de Clubes 2021 de 3 a 12 de fevereiro

Poucas horas antes do sorteio, marcado para 13h (de Brasília), a Fifa anunciou as datas do Mundial de Clubes de 2021. O torneio vai ser disputado nos Emirados Árabes Unidos de 3 a 12 de fevereiro de 2022. O chaveamento vai ser definido na sede da entidade nesta segunda-feira, em Zurique, na Suiça. O ge fará live especial para acompanhar o sorteio.

O Palmeiras é o representante da América do Sul no torneio pela segunda temporada seguida depois de conquistar a Copa Libertadores com vitória sobre o Flamengo no sábado passado. Na última edição, de 2020, disputada em fevereiro deste ano, o time brasileiro perdeu logo na estreia para o Tigres, do México, por 1 a 0 na semifinal. Na decisão do terceiro lugar, empate por 0 a 0 com o Al Ahly, do Egito, e derrota na disputa de pênaltis por 3 a 2.

Além do Palmeiras, participam do torneio: Chelsea (campeão da Liga dos Campeões da Europa), Al Hilal (campeão da Champions da Ásia), Al Ahly (campeão da Champions da África), Monterrey (campeão da Champions da Concacaf), Auckland City (representante nomeado pela Oceania) e Al Jazira (campeão da liga dos Emirados, representante do país sede).

O primeiro jogo do torneio é o único que está definido: Auckland City x Al Jazira. O vencedor desta partida avança à fase seguinte, que também terá Al Hilal, Al Ahly e Monterrey. O cruzamento entre as quatro equipes será definido por sorteio, assim como o posicionamento da chave de Chelsea e Palmeiras, que entram nas semifinais.

Esta deve ser a última edição do Mundial de Clubes de 2021 no atual formato. A Fifa planeja reformular o torneio para futuro, com o aumento expressivo no número de clubes, que chegaria a 24.

