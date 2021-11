Comercial está focado na disputa da série A3 do Paulista

(Foto: Rafael Alves/Comercial FC)



Por Redação Blog do Esporte





O técnico do Comercial-SP, Gustavo Marciano, espera uma boa disputa dentro da série A3 do Campeonato Paulista. O profissional já esteve na comissão técnica do clube em três edições da competição e agora encara a primeira como técnico.

Mesmo sem avançar para a segunda fase da competição em 2021, Marciano tira boas lições do que viu da equipe em campo.

“A gente está buscando esse acesso faz três anos, em 2018 conseguimos o acesso à Série A3, em 2019 batemos na trave, em 2020 saímos na semifinal. A meu ver, trabalho não está sendo mal feito, está no caminho certo. Tem alguma coisa que temos de complementar para chegar a este sonhado acesso que é nosso pensamento “, disse.

A equipe manteve alguns atletas da disputa da Copa Paulista, o que auxilia no planejamento do time.

“Temos de manter o planejamento, conseguimos uma base, jogamos a Copinha em 2020, mas a maioria saiu. Agora, não conseguimos manter entre 60% e 70%. Já é um avanço”, analisou Marciano.

A equipe entre em campo pela série A3 no dia 30 de janeiro, mas ainda aguarda a divulgação da tabela da competição.