Comercial tem apalavrado três reforços “pontuais” para a Série A3

O Comercial já está apalavrado com três reforços para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3, que começa em 30 de janeiro de 2022. O time ainda não deve revelar os nomes enquanto os contratos não forem assinados.

O elenco deve se reapresentar na próxima segunda-feira para os primeiros exames. Contudo, os novos reforços devem ser oficializados só na semana seguinte, no dia 29. O gerente de futebol do Leão do Norte, Acleisson, disse que o time está trabalhando nas posições carentes. Recentemente, o Bafo perdeu o lateral-direito Willian e o goleiro Jordan.

- Tem peças que conversamos, está adiantado. São duas, três posições que já acertamos, já está tudo bem adiantado – disse o dirigente, mas sem revelar os nomes.

Acleisson já havia dito que a diretoria vai trabalhar em bons reforços, mas poucos nomes. O time já considera a estrutura do elenco, montado para a Copa Paulista, adequada para a Série A3. O cuidado é para não estourar o orçamento.

- A gente tá conversando bastante com o Gustavo Marciano, Pinho, já tem nomes, monitoramento, agora só falta decidir o orçamento, para trabalhar isso. É a parte mais difícil, mas a gente não quer estourar nosso teto. A ideia é melhorar do lado de fora, e adequar dentro do campo, não adianta olhar só o lado de dentro do campo e fora estar arrebentado – alertou Acleisson.

O Paulista da Série A3 tem início no dia 30 de janeiro, mas ainda não foi divulgada a tabela da disputa pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

