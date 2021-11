KTM Bikes Brasil fecha parceria com a Semexe e lança loja virtual na plataforma

Mais uma boa nova para os fãs da KTM Bikes. O Grupo 2W Motors, representante da marca austríaca no Brasil, fechou parceria com o principal marketplace de ciclismo do país, a Semexe, e lança a partir desta terça-feira toda sua linha de produtos para inovar, ainda mais, o portfólio da plataforma. A loja virtual da marca está disponível no https://www.semexe.com/loja-oficial-ktm

“Nossa intenção é oferecer mais um canal de e-commerce aos apaixonados pela marca com 57 anos de tradição e também aos adeptos do ciclismo, sejam iniciantes ou atletas de alta performance. E encontramos na Semexe a parceira perfeita para venda de nossos produtos de uma forma segura e com expertise de comercialização que precisamos”, afirma Raul Fernandes Jr, um dos sócios do Grupo 2W Motors.

Os adeptos do estilo de vida do pedal podem encontrar na Semexe as linhas urban, road, mountain e kids da KTM Bikes. Entre os modelos estão: Wild Buddy 12, Chicago Disk 292, Chicago Disk 291, Ultra Sport 29, Scarp MT Exonic, Revelator Alto Elite, Revelator Alto Pro e a cobiçada Revelator Alto Master (réplica usada no Tour de France – maior corrida de ciclismo de mundo que acontece na França).

Um ano antes da pandemia e do boom de vendas de bicicletas em 2020, os irmãos Raul e Maurício Fernandes, empresários que representam marcas premium do mercado mundial de motocicletas, como a Husqvarna Motorcycles e as lojas da Royal Enfield, na capital paulista, decidiram apostar também no segmento de bikes, mas sempre estiveram ligados à questão da mobilidade urbana.

Considerada a principal startup do ciclismo no país, a Semexe é uma moderna plataforma de navegação fácil e segura que trabalha com marcas de ponta e oferece acessórios de qualidade aos ciclistas. Para o Rodrigo Afonso, gerente de parcerias, a Semexe está sempre à frente trazendo as melhores marcas e produtos para seus clientes. “Estamos felizes em lançar a loja oficial desta tradicional marca austríaca que conhece muito bem o público que anda com duas rodas, seja ele do motocross ou da bicicleta. Certamente a parceria renderá bons frutos. A KTM Bikes vem atender diversos públicos, desde o ciclista que deseja uma MTB, com excelente componentes e quadro de alumínio com custo mais acessível, até o mais exigente atleta que busca performance e quer exclusividade com uma bike do nível do Tour de France”, explica.

A chegada da KTM Bikes Brasil à Semexe é mais uma ação do grupo, que logo mais irá levar outra marca para a loja virtual. “Somos também importadores oficiais da Fantic e-bikes no Brasil e, em breve, toda a linha que comercializamos da marca italiana estará disponível também na plataforma”, finaliza Raul.