Caso Hamraoui: Eric Abidal estaria envolvido na agressão a jogadora do PSG, diz jornal

O "Caso Hamraoui" ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira. Na semana passada, a jogadora Kheira Hamraoui foi agredida por homens encapuzados após uma confraternização organizada pelo PSG. Aminata Diallo, colega de equipe e seleção, chegou a ser presa por suspeita de envolvimento na emboscada, mas foi liberada no dia seguinte. Agora, de acordo com o jornal francês Le Monde, a promotoria de Versalhes tem um novo direcionamento: o envolvimento do ex-jogador do Barcelona e da França, Éric Abidal.

Segundo a procuradora da República de Versalhes, Maryvonne Caillibotte, o chip do telefone de Hamraoui estaria no nome do ex-jogador francês, e os dois teriam tido um envolvimento extraconjugal entre 2018 e 2020. A publicação diz, ainda, que um cenário de vingança está sendo analisado como motivação das agressões. Caillibotte afirmou que Hayet Abidal, esposa do jogador, também poderá ser ouvida.

De acordo com o depoimento de jogadoras do PSG, Hamraoiu telefonou para Abidal no dia seguinte ao ocorrido. Os relatos afirmam que os agressores teriam dito: "Assim dormimos com homens casado, não?"

Entenda o caso

Kheira Hamraoui foi agredida por homens encapuzados após uma confraternização organizada pelo PSG na última semana. Ela deixou o jantar de carona com Aminata Diallo, que dirigia o carro que foi interceptado pelos agressores. Porém, nada foi roubado das outras ocupantes do veículo, e apenas Kheira Hamraoui teria sido alvo do ataque, sendo agredida com uma barra de ferro principalmente nas pernas, de acordo com o "L'Équipe".

Kheira precisou ser levada a um hospital, onde levou pontos nas mãos e nas pernas - e, por isso, não teria ido a campo no confronto entre o PSG e o Real Madrid pela Liga dos Campeões femininas, na terça-feira.

Globo Esporte